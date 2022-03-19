Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mart 2022 Cumartesi

Survivor 2022 AllStar'da heyecan sürüyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı Survivor'ın 19 Mart Cumartesi günkü 53. bölümünde kozlarını paylaştı. Gerilimin iyice yükseldiği yarışmada kazanan takım vatandaşlar tarafından merak edilirken gecenin sonunda konseyde eleme adayı olarak ismi çıkan yarışmacı da internette araştırılmaya başlandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmanın 19 Mart 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 19 MART 2022 CUMARTESİ

Survivor 2022 All Star'ın geçen bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu. Ve gecenin sonunda Evrim, Berna ve Adem eleme adayı oldu.

Survivor 2022 All Star'ın 19 Mart Cumartesi (bugün) ekrana gelecek olan bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 MART 2022 CUMARTESİ

Yarışmada haftanın ilk eleme adayı Mert olmuştu. 2. eleme adayı ise Salı günü belli oldu. Oylamadan çıkan isim Barış Murat Yağcı oldu.

18 Mart Cuma günü haftanın yeni eleme adayları da belli oldu. Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.

Survivor'ın 19 Mart Cumartesi (bugün) ekrana gelecek olan 53. bölümünde yeni eleme adayı belli olacak. Eleme potasına giren isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

