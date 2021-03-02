Survivor Duygu'nun estetikli hali inanılmaz! Bikinili pozları olay

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yıllarca merakla takip edilen sevilen yarışma Survivor'ın yıldızları da sosyal medyada merak konusu oldu.

Seyirciyi Tv8 ekranlarına kilitleyen Survivor'ın 2014 yılında yayınlanan sezonunun yıldız isimlerinden olan Duygu'nun değişimiyle dikkat çekiyor.

Survivor Duygu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüştü.

Ünlü voleybolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.



