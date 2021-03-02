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Survivor Duygu'nun estetikli hali inanılmaz! Bikinili pozları olay

02.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Survivor Duygu'nun estetikli hali inanılmaz! Bikinili pozları olay

Tv8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a damga vuran yarışmacı Duygu Bal'ın estetikli son hali gündem oldu. İşte Survivor'ın yıldızının şimdiki hali...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yıllarca merakla takip edilen sevilen yarışma Survivor'ın yıldızları da sosyal medyada merak konusu oldu.

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Seyirciyi Tv8 ekranlarına kilitleyen Survivor'ın 2014 yılında yayınlanan sezonunun yıldız isimlerinden olan Duygu'nun değişimiyle dikkat çekiyor.

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Survivor Duygu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüştü.

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Ünlü voleybolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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