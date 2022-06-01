Survivor 2022 All Star'da haftanın dördüncü eleme adayı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için canla başla mücadele etti. Ayşe, Anıl ve Sema'nın eleme adayı olduğu haftada son dokunulmazlık oyunu sonrasında bir kişi daha eleme potasına gitti. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 31 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da finale kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunları da zorlaşmaya başladı. Dün akşam oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça yorucu bir parkurda yarıştı. Kadınlar mücadelesinde gönüllüler takımı galip geldi. Daha sonra erkekler mücadelesinde yarışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Erkekler mücadelesini de kazanan gönüllüler takımı bu hafta tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanan taraf oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayları, dün akşam oynanan 4. dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Tüm hafta büyük şanssızlıklar yaşayan ünlüler takımı tüm mücadeleleri kaybederek eleme adaylarını kendi takımlarından belirledi. Takım kararına göre Ayşe, Anıl, Sema ve Batuhan haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

