MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme adayları kimler oldu? 31 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kimler oldu? 31 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

01.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayları kimler oldu sorusunun yanıtı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Oldukça zor bir parkurda yarışan yarışmacılar yorgunluk adeta bitap düştü. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi yapıldı ve haftanın 4. eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 31 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kimler oldu? 31 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın dördüncü eleme adayı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dün akşam kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için canla başla mücadele etti. Ayşe, Anıl ve Sema'nın eleme adayı olduğu haftada son dokunulmazlık oyunu sonrasında bir kişi daha eleme potasına gitti. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 31 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

s1

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da finale kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunları da zorlaşmaya başladı. Dün akşam oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça yorucu bir parkurda yarıştı. Kadınlar mücadelesinde gönüllüler takımı galip geldi. Daha sonra erkekler mücadelesinde yarışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Erkekler mücadelesini de kazanan gönüllüler takımı bu hafta tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanan taraf oldu.

survivor1

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayları, dün akşam oynanan 4. dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Tüm hafta büyük şanssızlıklar yaşayan ünlüler takımı tüm mücadeleleri kaybederek eleme adaylarını kendi takımlarından belirledi. Takım kararına göre Ayşe, Anıl, Sema ve Batuhan haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı! Taşıyamadıklarını eve yollattıDemet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı! Taşıyamadıklarını eve yollattı
Garip'in Fatoş'u Ece Alton yıllara meydan okuyor! Yeni işi şaşırttıGarip'in Fatoş'u Ece Alton yıllara meydan okuyor! Yeni işi şaşırttı
Sevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattıSevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.