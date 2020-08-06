Survivor Evrim’in sörf denemelerine Sercan Yıldırım’dan heves kaçıran yorum! ‘Ben bırakıyorum’

Yaz tatilini birlikte geçiren Survivor yarışmacılarının sosyal medya paylaşımları tam gaz devam ediyor. Yarışmanın ardından ortaya çıkan gruplaşmalar yaz tatillerinde de kendini belli etmeye başladı.

Yasin Obuz, Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’ın birlikte tatil yapması takipçilerinin gözünde kaçmadı. Yarışma boyunca iyi anlaşamayan Sercan Yıldırım ve Evrim Keklik'in finalden sonrasında ilerleyen arkadaşlıkları takipçilerini şaşırttı. Evrim’in Fethiye’de ailesiyle süren tatiline futbolcu Sercan Yıldırım’dan ilginç bir yorum geldi.

‘DENEME AŞAMASINDA’

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile Yasin Obuz sayesinde barışan Survivor Evrim, Fethiye tatilinden en güzel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Sörf tahtasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Evrim Keklik’in hevesi kursağında kaldı. Bir süredir adı oyuncu Mert Öcal ile anılan Evrim Keklik, sörf macerasına adım attı. Sosyal medya hesabından sörf yaptığı bir kareyi paylaşan Evrim, “Deneme aşamasında” notunu düştü. Evrim’in bu paylaşımına Mert Öcal’ın yakın arkadaşı Sercan Yıldırım yorum yaptı. Yıldırım Evrim’i “Ben sörfü bırakıyorum” diyerek iğneledi. Sercan Yıldırım’ın esprili yorumuna Evrim Keklik “Aaa erken verilmiş bir yanlış karar” cevabını verdi.

