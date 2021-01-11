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Survivor fragmanı merak uyandırdı! Survivor 2021’de kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi edildi?

11.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Survivor fragmanı merak uyandırdı! Survivor 2021’de kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi edildi?

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi gelen Survivor 2021’de yarışmanın daha ilk bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Survivor’da bir kırmızı alarm durumunun olduğu iddia edildi. Bu durum Survivor’da diskalifiye mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, Survivor 2021’de kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi edildi? İşte detaylar…

Her sene büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının yeni sezonu ekranlara bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sosyal medyanın da gündeminde olan yarışmayla ilgili yepyeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bir diskalifiye durumu ve bir yarışmacının Survivor’a devam edememe ihtimali gündeme geldi. İşte Survivor 2021 yarışmasında yaşanan son gelişmeler...

SURVIVOR’DA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, toplanan ada konseyinde yapılan bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı. Adada çok ciddi bir kırmızı alarm durumunun olduğu söylendi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın “Senin Survivor’a devam edememe ihtimalin var” sözleri herkeste merak uyandırdı. Bu sözlerin ardından yarışmacıların da şok yaşadığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Peki, Survivor’da kim adaya veda edecek?

cemal hünal

CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Fragmanda yer alan bu açıklamaların ardından Cemal Hünal’ın adaya veda edebileceği ihtimali gündeme geldi. Önceki bölümde parkurda rahatsızlanan Cemal Hünal’ın adaya veda edeceği iddiaları ortaya atıldı. Konunun Cemal Hünal ile ilgili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976 İstanbul doğumlu olan Cemal Hünal, ünlüler takımında yer alacağının duyurulduğu ilk günden beri yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyordu. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun geçmişi de merak ediliyor. Ünlü oyuncu, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki sene okuduktan sonra İskoçya'edaki Gordonstoun International Summer School'da eğitim aldı. Ardından Londra'da tasarım okuyan Hünal, sonrasında oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

Ucla Extension, Santa Monica College ve London Film School'da sinema ve tiyatro eğitimi alan Hünal, ABD'de çeşitli kısa filmlerde oynadı. Özellikle Çağan Irmak'ın yönettiği Issız Adam filmindeki rolüyle büyük bir beğeni kazandı ve geniş bir kitle tarafından tanınır hale geldi. Cemal Hünal dizileri arasında; Asi, Kış Masalı, Adanalı, Seni Bana Yazmışlar, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Tatar Ramazan, Paramparça, Diriliş Ertuğrul ve Tozkoparan yer alıyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı filmler arasında ise Ulak, Issız Adam, Peşpeşe, Romantik Komedi, Ayaz, Kaos Örümcek Ağı, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Günce, Kırmızı, Atçalı Kel Mehmet, Sinyaciler ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı bulunuyor.

SURVIVOR 2021’DE KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Fragmanda bahsedilen “adaya devam edememe ihtimali olan yarışmacı”nın kim olduğu henüz bilinmiyor. Şimdi herkes bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan bölümde bir diskalifiye durumunun yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Eğer yarışmadan bir yarışmacı diskalifiye edilirken adada dengeler tamamen değişebiliyor. Adada yaşanan bu önemli gelişmeler yeni bölümde netlik kazanacak.

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