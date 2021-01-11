Survivor fragmanı merak uyandırdı! Survivor 2021’de kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi edildi?

Her sene büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının yeni sezonu ekranlara bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sosyal medyanın da gündeminde olan yarışmayla ilgili yepyeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bir diskalifiye durumu ve bir yarışmacının Survivor’a devam edememe ihtimali gündeme geldi. İşte Survivor 2021 yarışmasında yaşanan son gelişmeler...

SURVIVOR’DA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, toplanan ada konseyinde yapılan bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı. Adada çok ciddi bir kırmızı alarm durumunun olduğu söylendi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın “Senin Survivor’a devam edememe ihtimalin var” sözleri herkeste merak uyandırdı. Bu sözlerin ardından yarışmacıların da şok yaşadığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Peki, Survivor’da kim adaya veda edecek?

CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Fragmanda yer alan bu açıklamaların ardından Cemal Hünal’ın adaya veda edebileceği ihtimali gündeme geldi. Önceki bölümde parkurda rahatsızlanan Cemal Hünal’ın adaya veda edeceği iddiaları ortaya atıldı. Konunun Cemal Hünal ile ilgili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.