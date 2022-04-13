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Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gizem Memiç elendi mi?

13.04.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden dahil olan ve Ünlüler takımında yarışan Gizem Memiç, 12 Nisan akşamında Survivor macerasına veda etti. Bunun ardından Gizem Memiç'in hayatı merak konusu oldu. İşte Gizem Memiç hakkında detaylar...

Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gizem Memiç elendi mi?

Gizem Memiç Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Parviz Abdullayev'in olduğu potada elenen kişi oldu. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Gizem Memiç, 1 Nisan 2010'da Miss Turkey seçildi. Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyurdu. İşte Gizem Memiç'in hayatı...

GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

16 Mayıs 1990 Ankara doğumlu Gizem Memiç 31 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Memiç 2016'da Survivor'da yer aldı ve o sezonda Survivor'u 10. olarak tamamladı.

Gizem Memiç 2018 yılında Burak Mert ile hayatını birleştirdi.

Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gizem Memiç elendi mi?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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