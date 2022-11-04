Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

Fitness eğitmeni olarak başladığı kariyerini şimdilerde oyuncu olarak sürdüren Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Aleyna Çalışkan, bir takipçisinden gelen ''Eğer bir gün başrolde olursan partnerinin kim olmasını istersin?'' sorusuna ''Aras Bulut İynemli ile oynamak isterdim. Oyunculuğunu çok beğeniyorum'' yanıtını verdi. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçen Aleyna Çalışkan, kısa bir süre içerisinde başrol oyuncusu olarak sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.

Aleyna Çalışkan, Survivor'dan sonra yarışmadaki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı. Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız son bulmuştu.

Aleyna Çalışkan'ın, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolü, Batuhan Karacakaya'nın menajeri sayesinde kaptığı iddia edilmişti.



