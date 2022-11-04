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Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

04.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda yarışan fitness şampiyonu Aleyna Çalışkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alıyor. Oyunculuk konusunda geniş çaplı eğitimlerden geçtiğini söyleyen Aleyna Çalışkan, Aras Bulut İynemli sözleriyle dikkat çekti.

Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

Fitness eğitmeni olarak başladığı kariyerini şimdilerde oyuncu olarak sürdüren Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Aleyna Çalışkan, bir takipçisinden gelen ''Eğer bir gün başrolde olursan partnerinin kim olmasını istersin?'' sorusuna ''Aras Bulut İynemli ile oynamak isterdim. Oyunculuğunu çok beğeniyorum'' yanıtını verdi. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçen Aleyna Çalışkan, kısa bir süre içerisinde başrol oyuncusu olarak sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.

Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

Aleyna Çalışkan, Survivor'dan sonra yarışmadaki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı. Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız son bulmuştu.

Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

Aleyna Çalışkan'ın, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolü, Batuhan Karacakaya'nın menajeri sayesinde kaptığı iddia edilmişti.

Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

Survivor'la ünlenen Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı! Batuhan Karacakaya'nın eski aşkıydı...

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