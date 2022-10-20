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Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

20.10.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Uğurtan Dora, İsmail Balaban ile yaşadığı tartışmalarla akıllara kazınmıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Uğurtan Dora'nın ticarete atıldığı iddia edildi.

Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

Survivor ile ünlenen Uğurtan Dora, kendine has tavırları ve kışkırtıcı söylemleriyle yarışmanın tansiyonunu arttırıyordu. İsmail Balaban ile ettiği kavgalarla hafızalarda yer edinen Uğurtan Dora, yarışma bittiğinde güreşçi rakibiyle buzları eritmişti. Survivor eski yarışmacısı Uğurtan Dora hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

1984 doğumlu Uğurtan Dora, Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde alan Dora; kürek, basketbol, jimnastik gibi sportif faaliyetlerle de ilgilendi.

Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

Ortadoğu ülkelerinde Bakanlar Kurulu tercümanlığı yapan Uğurtan Dora, 2021 yılında katıldığı Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

Uğurtan Dora, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'a 'zenne' diyerek, Balaban'ı çileden çıkarmıştı. Uğurtan Dora'ya saldırmaya çalışan Balaban'ı, takım arkadaşları zor sakinleştirmişti.

Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Uğurtan Dora'nın ticarete atıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Uğurtan Dora, küçük elektrikli araba turları işi yapıyor. Kazancının yüksek olduğu konuşulan Dora'nın eşi Cevhere Konar ise işletmeciliğe soyundu.

Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

Geçtiğimiz haziran ayında Uğurtan Dora ile nikah masasına oturan Cevhere Konar, İstanbul'da bir meyhane işletmeye başladı.

Survivor'la ünlenen Uğurtan Dora'nın yeni mesleği şaşırttı! Paraya para demiyor

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