Survivor Mert Öcal aşk hayatı için takipçilerinden yardım istedi!

Survivor programının final yapmasıyla birlikte geniş bir hayran kitlesine kavuşan Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde eski mesleğine geri döneceğini belirtmişti. Ekranlara dönmek için ilk sinyalleri veren Öcal’ın paylaşımı sevenlerini heyecanlandırmıştı. Yeni işiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınan Öcal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Takipçilerine Amerikalı şarkıcı Halsey’i soran ünlü isim hayranlarından yardım istemeyi de ihmal etmedi.

‘GÜZEL KIZMIŞ’

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı Halsey geçmiş günlerde Türkiye’yi ziyaret etti. Türk kahvesi içip fal baktıran ünlü isim bir anda Twitter Türkiye’nin trend listelerinde yerini aldı. Halsey’in Türkiye gezisi fenomen yarışmacı Mert Öcal’ın da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından dünyaca ünlü sanatçıyla tanışmak için hayranlarından yardım isteyen Öcal, “Bu Halsey kim, neci? Güzel kızmış söylesenize beni takip etsin” notunu ekledi. Survivor Mert’in esprili gönderisine binlerce yorum yağdı.