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Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

05.05.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Merve Aydın'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Atlet Merve Aydın Survivor'da 2014 ve 2018 sezonlarında da yer aldı. Aydın, Survivor 2014 sezonunu 3. olarak tamamladı. İşte Merve Aydın hakkında detaylar...

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

Sporcu Merve Aydın, Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda yarışan Merve Aydın, ada yaşantısı ve performansıyla adından söz ettiriyor. Peki Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 Bakırköy doğumlu Merve Aydın 32 yaşındadır. Merve Aydın orta mesafe koşan Türk atlet. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir.

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

Atletizm alanında birçok başarı elde eden Merve Aydın, 2013'te Bana Her Şey Yakışır programına da katıldı. Ayrıca reklam filminde de rol aldı.

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir erkek çocuğu annesi oldu.

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

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survivor
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