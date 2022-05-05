Sporcu Merve Aydın, Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda yarışan Merve Aydın, ada yaşantısı ve performansıyla adından söz ettiriyor. Peki Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 Bakırköy doğumlu Merve Aydın 32 yaşındadır. Merve Aydın orta mesafe koşan Türk atlet. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir.

Atletizm alanında birçok başarı elde eden Merve Aydın, 2013'te Bana Her Şey Yakışır programına da katıldı. Ayrıca reklam filminde de rol aldı.

1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir erkek çocuğu annesi oldu.





