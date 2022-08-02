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Survivor Merve Oflaz minicik üstüyle göğüslerini kapatarak poz verdi! "Taş mısın be kadın!"

02.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak beyazlar içinde bir kombinle derin dekoltesini sergileyen güzel oyuncu Merve Oflaz paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Survivor Merve Oflaz minicik üstüyle göğüslerini kapatarak poz verdi! "Taş mısın be kadın!"

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonrasında Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu Merve Oflaz, şimdilerde tatil keyfi yapıyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, son olarak beyazlar içinde poz verdi. Minicik üstüyle göğüslerini kapatan bir kombinle poz veren Oflaz, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

KOMBİNİYLE ADETA MEST ETTİ

Her anını ve gittiği her yeri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu Merve Oflaz, tatil pozlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Son olarak havuz başında daracık beyaz üstüyle göğüslerini kapatan bir kombinle poz veren güzel oyuncu, dekoltesiyle adeta büyüledi.

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Beyazlar için adeta bir melek gibi gözüken güzel oyuncuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Takipçilerinden bazıları Oflaz'ın pozlarına, "Senden daha güzelini görmedim" ve "Taş mısın be kadın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Oflaz'ın Instagram hesabındaki diğer paylaşımları da merak ediliyor.

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İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
survivor Merve Oflaz Instagram dekolte
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