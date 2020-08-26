MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa’dan Barış Murat Yağcı’ya dondurmalı gönderme!

Survivor Nisa’dan Barış Murat Yağcı’ya dondurmalı gönderme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020 programının final yapmasından sonra yarışmacılar özel hayatlarındaki hareketleriyle gündemi belirlemeye devam etti. Survivor yarışmasının başlarında Gönüllüler takımına damga vuran ‘dondurma’ tartışması Nisa Bölükbaşı’nın paylaşımın ardından yeniden alevlendi.

Survivor Nisa’dan Barış Murat Yağcı’ya dondurmalı gönderme!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına oyuncu Barış Murat Yağcı Ünlüler takımında başlamıştı. Gönüllüler takımında yaşanılan sakatlıklarla yarışmacı sayısının azalması üzerine Acun Ilıcalı ve ekibi Ünlüler’den bir kişinin diğer tarafa çekeceğini duyurmuştu. Kendi takımında sorunlar yaşayan Survivor Barış ise özgür iradesiyle Gönüllüler’e geçmeyi kabul etmişti.
Barış Murat Yağcı’nın transferinin ardından Gönüllüler takımıyla kimyası ilk adımda tutmamıştı. Ödül oyununu kazanarak villaya giden Gönüllüler takımında dondurma krizi patlak vermişti. Survivor’un ödül haftası boyunca ‘dondurmayı kim yedi?’ sorusu sorulmuştu. Yapılan açıklamalarla tatlının yanına verilen dondurmayı Barış Murat Yağcı’nın yediği ortaya çıkmıştı. Bu hareketin üzerine takım arkadaşları Barış’ı eleme potasına yazmıştı. Yaşanılan dondurma olayını hatırlatarak Nisa Bölükbaşı esprili bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.

‘DONDURMAMI YEDİ’

nisa bölükbaşı
Survivor Nisa dondurma olayını hatırlatan paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Nisa Bölükbaşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Selma dondurmamı yedi” ifadelerini kullandı.
nisa2
Barış Murat Yağcı ile adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı kardeşinin dondurmayı yediğini söyleyerek ismini yazdı. Tabletine kardeşinin ismi olan Selma’yı yazan Nisa Bölükbaşı ada konseyinde verdiğine benzer bir pozu yayınladı. Nisa’nın bu hareketi sosyal medyada Barış Murat Yağcı’nın hayranlarını harekete geçirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Neredeyse yemiyor! Zayıflığının sırrını verdiNeredeyse yemiyor! Zayıflığının sırrını verdi
Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...Masterchef Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Furkan Yalçın hakkında merak edilenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Canlı yayında şaşkına çeviren soru! Ne diyeceğini bilemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Uzel Amerika'dan kaçtı! Ebru Polat bakın ne dedi?
O açıklamadan sonra Ebru kendini tutamadı!
Emily Ratajkowski'nin plaj keyfi
Keyfi yerinde! Tüm günü plajda geçirdi
Alişan'a kızının adı sorulunca... 'Plakaya göre isim seçeceğiz'
Kızına yeni arabasının plakasına göre isim koyacakmış!
Burcu Esmersoy zayıflığının sırrını açıkladı
Neredeyse yemiyor! Zayıflığının sırrını verdi
Irmak Ünal havuz videosuyla beğeni topladı
Irmak Ünal havuz videosuyla beğeni topladı
Miguel Herran neredeyse çıplak halini paylaştı! Bahar Şahin bakın ne dedi
Çıplak paylaşıma Bahar Şahin'den bomba yorum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.