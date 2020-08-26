Survivor Nisa’dan Barış Murat Yağcı’ya dondurmalı gönderme!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına oyuncu Barış Murat Yağcı Ünlüler takımında başlamıştı. Gönüllüler takımında yaşanılan sakatlıklarla yarışmacı sayısının azalması üzerine Acun Ilıcalı ve ekibi Ünlüler’den bir kişinin diğer tarafa çekeceğini duyurmuştu. Kendi takımında sorunlar yaşayan Survivor Barış ise özgür iradesiyle Gönüllüler’e geçmeyi kabul etmişti.

Barış Murat Yağcı’nın transferinin ardından Gönüllüler takımıyla kimyası ilk adımda tutmamıştı. Ödül oyununu kazanarak villaya giden Gönüllüler takımında dondurma krizi patlak vermişti. Survivor’un ödül haftası boyunca ‘dondurmayı kim yedi?’ sorusu sorulmuştu. Yapılan açıklamalarla tatlının yanına verilen dondurmayı Barış Murat Yağcı’nın yediği ortaya çıkmıştı. Bu hareketin üzerine takım arkadaşları Barış’ı eleme potasına yazmıştı. Yaşanılan dondurma olayını hatırlatarak Nisa Bölükbaşı esprili bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.

‘DONDURMAMI YEDİ’



Survivor Nisa dondurma olayını hatırlatan paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Nisa Bölükbaşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Selma dondurmamı yedi” ifadelerini kullandı.



Barış Murat Yağcı ile adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı kardeşinin dondurmayı yediğini söyleyerek ismini yazdı. Tabletine kardeşinin ismi olan Selma’yı yazan Nisa Bölükbaşı ada konseyinde verdiğine benzer bir pozu yayınladı. Nisa’nın bu hareketi sosyal medyada Barış Murat Yağcı’nın hayranlarını harekete geçirdi.

