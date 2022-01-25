MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor All Star'da ödül ne oldu?

25.01.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin 25 Ocak Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da sürgün adasına giden Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan'ın yarışmadığı ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları zorlu parkurda mücadele etti. Yarışmacılar verilecek ödülü kazanmak için parkurda nefes kesen karşılaşmalar ortaya koydu. Peki, Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor All Star'ın 9. bölümde ünlüler ile gönüllüler, ödül oyununda karşılaştı. Survivor 2022’de içinde bir yarışmacının olduğu vairilin yuvarlanarak götürüldüğü oyunda eğlenceli anlar yaşandı.

survivor4

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star’da yiyecek ödüllü oyunda zaten aç olan yarışmacılar parkurda müthiş bir mücadele verdi. Oyunda atıcı olan yarışmacı bir silindire girdi. İki arkadaşı ise onu parkurdaki engelleri aşırarak finale ulaştırdı.

survivor2
Sonrasında iki çubuk, yol boyunca taşınan silindire atılmaya çalıştı.

s3

Kadın yarışmacıların mücadelesini 8-6 gönüllüler, erkekler mücadelesini 8-5 ünlüler kazandı.

s4
Genel skor 1-1 olunca en iyiler mücadelesi oynandı. Bu turu 3-0 kazanan gönüllüler, ödülün sahibi oldu.
survivor1

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2022’de ödül oyununda kazanan gönüllüler takımı, içinde yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyeceklerin keyfini çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Esra Erol'da şaşırtan olay! "Eşim beni değil Fenerbahçe'yi tercih etti"Esra Erol'da şaşırtan olay! "Eşim beni değil Fenerbahçe'yi tercih etti"
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.