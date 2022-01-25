Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor All Star'ın 9. bölümde ünlüler ile gönüllüler, ödül oyununda karşılaştı. Survivor 2022’de içinde bir yarışmacının olduğu vairilin yuvarlanarak götürüldüğü oyunda eğlenceli anlar yaşandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star’da yiyecek ödüllü oyunda zaten aç olan yarışmacılar parkurda müthiş bir mücadele verdi. Oyunda atıcı olan yarışmacı bir silindire girdi. İki arkadaşı ise onu parkurdaki engelleri aşırarak finale ulaştırdı.



Sonrasında iki çubuk, yol boyunca taşınan silindire atılmaya çalıştı.

Kadın yarışmacıların mücadelesini 8-6 gönüllüler, erkekler mücadelesini 8-5 ünlüler kazandı.



Genel skor 1-1 olunca en iyiler mücadelesi oynandı. Bu turu 3-0 kazanan gönüllüler, ödülün sahibi oldu.



SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2022’de ödül oyununda kazanan gönüllüler takımı, içinde yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyeceklerin keyfini çıkardı.

