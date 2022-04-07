Survivor ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 7 Nisan 2022 Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 7 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'nin fenomen yarışması Survivor All Star 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı 71. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bu bölümde ünlüler ve gönüllüler ilk önce yeni bir ödül oyunu oynadı. Daha sonra da iki takım Anlat ve Bil Bakalım oyunlarını oynadı. Ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı da ellerinden geleni yaptı. Sevilen yarışma Survivor All Star'ın 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

7 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da ekrana gelen ödül oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

7 NİSAN SURVIVOR ANLAT VE BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 71. bölümünde ünlüler ve gönüllüler Anlat ve Bil Bakalım oyununu kazandı. Anlat Bakalım oyununu gönüllüler takımı kazandı. İkinci oyun olan Bil Bakalımın kazananı ise birazdan belli olacak.

