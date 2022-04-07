MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 7 Nisan 2022 Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 7 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 7 Nisan 2022 Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 7 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?

07.04.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 71. bölümüyle 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı izleyicisinin karşısına çıktı. Ekranların sevilen yarışması Survivor 71. yeni bölümü ile yayınlandı. Bu bölümde ünlüler ve gönüllüler ilk önce ödül oyunu daha sonra da Anlat ve Bil Bakalım oyunlarını oynadı. İşte Survivor All Star'ın 7 Nisan 2022 Perşembe gününde yayınlanan 71. bölümüne dair detaylar!

Survivor ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 7 Nisan 2022 Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 7 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'nin fenomen yarışması Survivor All Star 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı 71. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bu bölümde ünlüler ve gönüllüler ilk önce yeni bir ödül oyunu oynadı. Daha sonra da iki takım Anlat ve Bil Bakalım oyunlarını oynadı. Ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı da ellerinden geleni yaptı. Sevilen yarışma Survivor All Star'ın 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

7 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da ekrana gelen ödül oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

7 NİSAN SURVIVOR ANLAT VE BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 71. bölümünde ünlüler ve gönüllüler Anlat ve Bil Bakalım oyununu kazandı. Anlat Bakalım oyununu gönüllüler takımı kazandı. İkinci oyun olan Bil Bakalımın kazananı ise birazdan belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili karelerini paylaşmıştı! Bu kez mini şortuyla poz verdiBikinili karelerini paylaşmıştı! Bu kez mini şortuyla poz verdi
Midyeci Ahmet'in 'intikam' şubesi! Eski eşi açık açık anlattı!Midyeci Ahmet'in 'intikam' şubesi! Eski eşi açık açık anlattı!
İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? İnfial yaratan görüntülere açıklama

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? İnfial yaratan görüntülere açıklama

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakareleri gölgeledi

Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakareleri gölgeledi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.