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  4. Kan donduran vahşet! Kızını ve torununu sokak ortasında katletti

Kan donduran vahşet! Kızını ve torununu sokak ortasında katletti

13.06.2024 12:03
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Eskişehir’de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Merve Karabaş (31) ve oğlu Alp Karabaş (7), evinin önünde Adana’dan geldiği belirtilen babası Osman Nuri K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sokakta linç edilmek istenen Osman Nuri K., gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Kızını ve torununu sokak ortasında katletti

Dehşete düşüren olay, saat 07.30 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki otomobiline bindi. Bu sırada Adana’dan geldiği ve sokakta beklediği belirtilen Merve Karabaş’ın babası Osman Nuri K. kızıyla tartıştı, ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş’a ateş etti. Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Cinayet şüphelisi Osman Nuri K., torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.

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LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Osman Nuri K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinde sokakta 5 adet boş kovan bulundu.

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EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Merve Karabaş'ın 11 yıllık eşi Ahmet Karabaş da haberi alıp eve geldi. Sokakta eşin ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen Ahmet Karabaş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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