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Ankette 'Uyutulmalı' cevabının oranı... 2 bin kişiye soruldu, sonuçlar paylaşıldı! "Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?"

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.06.2024 13:22
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Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken Asal Araştırma "Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?" sorusunu sorduğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre en yüksek oran ise yüzde 54 ile "Barınaklara alınmalı" yanıtında oldu. İşte 'uyutulma' konusuyla gündeme gelen sokak hayvanları konusunda verilen diğer cevaplar ve oranları...

Ankette 'Uyutulmalı' cevabının oranı... 2 bin kişiye soruldu, sonuçlar paylaşıldı! "Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?"

Sokak hayvanları konusu gündemin en çok tartışılan konularından bir tanesi. Özellikle 'uyutulma' konusunun gündeme gelmesiyle tartışmalar alevlendi. Asal Araştırma ise çok konuşulan konuya ilişkin bir araştırma yaparak sonuçları paylaştı.

Türkiye genelinde 26 ilde 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplam 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada "Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?" sorusu soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre verilen cevaplarda en yüksek oran yüzde 54 ile "Barınaklara alınmalı" cevabının oldu.

Bunu yüzde 14 ile "Kısırlaştırılmalı" cevabı takip etti. Ardından ise yüzde 12,5 ile "Kontrol ve bakımı yapılarak şehir hayatında olmalı" cevabı geldi.

İŞTE ANKETE GÖRE "UYUTULMALI" CEVABININ ORANI

Kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açan "İtlaf edilmeli / Uyutulmalı" cevabının oranı ise yüzde 12,1 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 7,4'ü ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

hayyy

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