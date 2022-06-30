Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu kim olacak, finalistler kimler?

Survivor 2022 All Star şampiyonunun kim olduğu şimdiden merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı ve finale çıkan yarışmacılar SMS oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Survivor'da bu gece gerçekleşecek olan final gecesiyle birlikte, Survivor 2022 All Star'ın şampiyonu belli olacak.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star şampiyonunun kim olacağı bu akşam Tersane İstanbul'da yapılacak olan final gecesiyle birlikte belli olacak. Survivor finaline kalan Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında yapılacak olan büyük SMS oylaması sonucunda, en yüksek oyu alan yarışmacı Survivor şampiyonu olacak.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam gerçekleşen yarı final heyecanı sonrasında Survivor'da finale kalan isimler belli oldu. Survivor yarı finalinde gerçekleşen SMS oylaması sonucuna göre Ayşe ve Batuhan diğer yarışmacılardan daha düşük oy alarak Survivor finali hayallerine veda etti.

Halk tarafından yapılan SMS oylaması sonucuna göre Survivor finalistleri Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı oldu.

