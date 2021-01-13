Survivor Sena kimdir? Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı olan Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

Survivor'ın 4. bölümündeki eleme konseyinde veda eden yarışmacı gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu.,, Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren Survivor Sena, SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alında yarışmaya ilk haftada veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor Sena kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sena Özdemir hakkındaki bilgiler.

SURVIVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ?

Survivor Sena Özdemir, 2021 Survivor yarışmacıları arasında yer almaktadır. 2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir’de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Survivor tanıtımında ise Sema Özdrmir "Mücadeleci ruhumu, başarının asla tesadüf olmadığını, gücümün ve performansımınım çalışmaktan geldiğini tüm Survivor izleyicilerine göstermek için buradayım. Bu senenin bir kadın şampiyona ihtiyacı vardı. İşte o şampiyon tam karşınızda" ifadelerini kullanmıştı.



