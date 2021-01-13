MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sena kimdir? Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı olan Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

Survivor Sena kimdir? Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı olan Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

13.01.2021 01:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Sena kimdir? Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı olan Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

Sena Özdemir, Survivor 2021'den elenen ilk yarışmacı oldu. Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Sena Özdemir, Dora ve Reşat'la birlikte elemeye kaldı. Sms oylamasında rakiplerine göre daha az oy alan Sena Survivor 2021 hayallerine veda etti. Milli atlet olan Sena'nın hayat hikayesi de merak konusu oldu. Peki Survivor Sena Özdemir kimdir? İşte Survivor Sena Özdemir'in biyografisi.

Survivor'ın 4. bölümündeki eleme konseyinde veda eden yarışmacı gönüllüler takımından Sena Özdemir oldu.,, Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren Survivor Sena, SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alında yarışmaya ilk haftada veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor Sena kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sena Özdemir hakkındaki bilgiler.

SURVIVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ?

Survivor Sena Özdemir, 2021 Survivor yarışmacıları arasında yer almaktadır. 2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir’de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

sena

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayatı!Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Meryem Kasap’ın hayatı!

Survivor tanıtımında ise Sema Özdrmir "Mücadeleci ruhumu, başarının asla tesadüf olmadığını, gücümün ve performansımınım çalışmaktan geldiğini tüm Survivor izleyicilerine göstermek için buradayım. Bu senenin bir kadın şampiyona ihtiyacı vardı. İşte o şampiyon tam karşınızda" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Ünlü çiftten aşk pozları!Ünlü çiftten aşk pozları!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Diğer Haberler

Survivor'da kim elendi? Survivor sms oylaması birincisi kim oldu? İşte Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk pozları!

Ünlü çiftten aşk pozları!

Haber Global'de Buket Aydın depremi! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti

Haber Global'de deprem! Buket Aydın geldi, dev isim gitti

Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

Erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde!

Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu aşk mı yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu o isimle aşk mı yaşıyor?

Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

Soruşturma açıldı mı? 'Çekiliş kazananlardan...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.