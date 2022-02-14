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Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

14.02.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu, birbirinden iddialı yarışmacılarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 2020 yılında katıldığı Survivor'a yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, adaya gelmeden kısa bir süre önce Nihan Yönel ile dünyaevine girmişti. Eşi Sercan Yıldırım ile aşk pozunu paylaşan Nihan Yönel, güzelliğiyle dikkat çekti.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yönel'i çok özlediğini her fırsatta dile getiriyor. Yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel, eşi Sercan Yıldırım ile aşk pozunu paylaştı. Yönel, paylaşımına ''Seni seviyorum, her zaman'' notunu düştü.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Ege Üniversitesi'ni bitiren 25 yaşındaki Nihan Yönel, İzmir'de yoga eğitimi aldı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Bursa'da kendine ait bir yoga stüdyosunda eğitmenlik yapan Nihan Yönel, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Hayatını yogaya adayan Nihan Yönel, sınırları zorladığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Nihan Yönel, eşi Sercan Yıldırım ile mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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