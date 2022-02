Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel aşk pozunu paylaştı! Güzelliği dikkat çekti

Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yönel'i çok özlediğini her fırsatta dile getiriyor. Yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel, eşi Sercan Yıldırım ile aşk pozunu paylaştı. Yönel, paylaşımına ''Seni seviyorum, her zaman'' notunu düştü.

Ege Üniversitesi'ni bitiren 25 yaşındaki Nihan Yönel, İzmir'de yoga eğitimi aldı.

Bursa'da kendine ait bir yoga stüdyosunda eğitmenlik yapan Nihan Yönel, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hayatını yogaya adayan Nihan Yönel, sınırları zorladığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Nihan Yönel, eşi Sercan Yıldırım ile mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.