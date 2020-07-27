Survivor Taner Tolga Tarlacı’dan Elon Musk’a ilginç teklif! ‘Seni uzaya fırlatırım’

Amper Heard’in Johnny Depp evliliği sırasında Elon Musk ile görüştüğü iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bu söylentinin ardından Elon Musk ve Johnny Depp arasındaki iplerin iyice gerildiği ve tarafların birbirini kafes dövüşüne davet ettikleri iddia edildi. Musk ve Deep arasındaki kafes dövüşü için Türkiye’den ilk tepkiyi Taner Tolga Tarlacı verdi. 3T lakabıyla tanınan Kıbrıslı Taner, sosyal medya hesabından Elon Musk’ı kafes dövüşü teklif etti.

‘SENİ TESLA ROKETİNE BİNDİRİP UZAYA FIRLATIRIM’

Johhny Deep ile Elon Musk arasındaki gerilime dahil olan Taner, ikili arasındaki kafes dövüşü davetini kendisine döndürdü. Sosyal medya hesabından Elon Musk ile fotoğraflarını koyan Taner, SpaceX ve Tesla CEO’suna ringe çıkmayı teklif etti. Elon Musk'a medyan okuyan Taner, “Johnny Depp’e kafes dövüşü teklif etmek kolay. Seni Tesla roketine bindirip uzaya fırlatırım Elon" ifadelerini kullandı. Dövüş için oranları da paylaşan Taner,"Oranlar; Taner 1.10- Elon 1.70! Yani Taner diyen 1 dolara 10 dolar; ELON diyen 1 dolara 70 dolar!” notunu düştü.