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Survivor Taner Tolga Tarlacı’dan Elon Musk’a ilginç teklif! ‘Seni uzaya fırlatırım’

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

2011 yılında Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışması ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı yeni bir skandala daha imza attı. Yarışmadan sonra İstanbul gecelerinde yaptığı çılgın hareketler ve sosyal medya hesabındaki ilginç paylaşımları ile bir anda tepki toplayan Taner Tolga Tarlacı Acun Ilıcalı’nın kara listesine girdi. Başarılı televizyonun hiçbir programında kendisine bir daha yer bulamayan Taner şimdilerde gözünü Elon Musk’a dikti.

Survivor Taner Tolga Tarlacı’dan Elon Musk’a ilginç teklif! ‘Seni uzaya fırlatırım’

Amper Heard’in Johnny Depp evliliği sırasında Elon Musk ile görüştüğü iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bu söylentinin ardından Elon Musk ve Johnny Depp arasındaki iplerin iyice gerildiği ve tarafların birbirini kafes dövüşüne davet ettikleri iddia edildi. Musk ve Deep arasındaki kafes dövüşü için Türkiye’den ilk tepkiyi Taner Tolga Tarlacı verdi. 3T lakabıyla tanınan Kıbrıslı Taner, sosyal medya hesabından Elon Musk’ı kafes dövüşü teklif etti.

‘SENİ TESLA ROKETİNE BİNDİRİP UZAYA FIRLATIRIM’

3T

Johhny Deep ile Elon Musk arasındaki gerilime dahil olan Taner, ikili arasındaki kafes dövüşü davetini kendisine döndürdü. Sosyal medya hesabından Elon Musk ile fotoğraflarını koyan Taner, SpaceX ve Tesla CEO’suna ringe çıkmayı teklif etti. Elon Musk'a medyan okuyan Taner, “Johnny Depp’e kafes dövüşü teklif etmek kolay. Seni Tesla roketine bindirip uzaya fırlatırım Elon" ifadelerini kullandı. Dövüş için oranları da paylaşan Taner,"Oranlar; Taner 1.10- Elon 1.70! Yani Taner diyen 1 dolara 10 dolar; ELON diyen 1 dolara 70 dolar!” notunu düştü.

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