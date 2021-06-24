Survivor yarı finalde kim elendi? 24 Haziran Survivor 2021'de finale kim kaldı? Aleyna mı Yiğit Poyraz mı?

Survivor 2021'de 6 aydır süren macerada büyük final heyecanı yaşanıyor. Survivor 2021'in İstanbul'daki yarı final gecesi canlı olarak yayınlanıyor.

Survivor'da daha önce performans oyununu kazanan İsmail Balaban ile son final oyununu kazanan Ayşe Yüksel, yarı finalde son 3'e kalmayı garantilemişti.



Dominik'teki son oyunu kaybeden Yiğit Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu ise son yarışmacı arasına kalabilmek için halk oylamasına çıktı.

OYLAMA SONUCU CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

Survivor'da sms oylaması sonuçları canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor yarı finalinde elenen ilk yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.



Yiğit Poyraz ise İsmail ve Ayşe ile birlikte bir üst tura kalmayı başardı.

İSMAİL, AYŞE VE YİĞİT POYRAZ ARASINDA OYLAMA HEYECANI

Survivor 2021 yarı finalde İsmail Balaban, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz arasında bir halk oylaması daha yapılacak. Yarı finalde bu üç yarışmacıdan biri daha elenecek. Büyük finale kalan 2 yarışmacı ise 25 Haziran Cuma akşamı Survivor 2021 şampiyonu olabilmek için halk oylamasına çıkacak.

