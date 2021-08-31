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Survivor yarışmacısı Berna Keklikler bambaşka biri oldu! İddialı paylaşım

31.08.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2017'ye Göz6 evinden şampiyon olarak katılan Berna Keklikler değişimiyle gündeme geldi. Eski yarışmacısı mayolu pozlarıyla dikkat çekti.

Survivor yarışmacısı Berna Keklikler bambaşka biri oldu! İddialı paylaşım

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler son haliyle dikkat çekti.

Survivor 2017 yarışmacısı Berna Keklikler'in paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
"Survivor tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar alan ünlü yarışmacıya estetiğin dozunu artırdığı yönünde yorumlar da geldi.

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Oyunculuk ve modellik yapan Berna Keklikler'in paylaşımı hayranlarından ise tam not aldı.

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da kardeşiyle yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.

Ekran Alıntısı

2016'nın Eylül ayında TV8'de başlayan Göz6 programına katılarak Survivor hedefi için ilk adımını atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çıkarak, Kızlar Takımı'nın şampiyonu oldu ve Survivor 2017'ye katılma hakkını kazandı.

Sinemaya düşkün bir insan olduğunu ifade eden Berna Kekklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, veleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını ifade ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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