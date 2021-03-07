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Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son hali gündemde

07.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun son hali gündemde

Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu'nun değişimi görenleri hayrete düşürdü. Survivor yıldızı Elif, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini adeta büyüledi.

Son dönemlerde Survivor yarışmacılarının değişimiyle sıklıkla gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Elif Şadoğlu.

Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etmişti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katılmış ve dikkat çekmişti.

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Şadoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüştü.

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Ünlü yarışmacıyı görenler tanıyamadı. Survivor Elif'in yeni tarzı büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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