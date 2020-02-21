Survivor yarışmacısı rakibinin burnunu kırdı

Survivor yarışma programının Romanya versiyonunda yarışmacılar arasında kavga çıktı. Bir yarışmacı kendisine laf attığını söylediği yarışmacının burnunu kırdığı için diskalifiye edildi.

Romanya’da yayınlanan Survivor programında karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu olan yarışmacı Ana Maria Pal, ödül oyunu sırasında kavgaya karıştı.

Oyunu kaybeden Pal, rakip takımdan Andrei Ciobanu’nun kendisine yaklaşarak “Zor değil mi Ana? Zor” demesi üzerine çılgına dönen 26 yaşındaki Pal, Ciobanu’yu kafa atarak yere düşürdü.

Kontrollerde yarışmacının burnunun kırıldığı ortaya çıktı.

Yaşananlar sonrası Pal, Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen yarışmadan diskalifiye edildi.

