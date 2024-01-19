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  4. Survivor yarışmacısı Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Survivor yarışmacısı Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 14:56 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor All Star'da Mavi Takım'da yarışan Sahra'nın dudaklarının parlaklığı dikkatlerden kaçmadı. Seyirciler, bu parlaklığı nasıl yaptığını merak ederken sosyal medya da bu konuyla ilgili yorum yağdı. Nasıl yaptığı ise merak konusu oldu.

Survivor yarışmacısı Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star'ın 2024 sezonu tüm hızıyla ve kadrosuyla birlikte devam ediyor.

Performansların yanında yarışmacıların tavırları, görünümleri de sık sık konuşuluyor. Şimdi ise Mavi Takım'da yarışan Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu. Sahra'nın bu parlaklığı nasıl elde ettiği ise merak edildi.

sahra

Sahra'nın parlak dudaklarına dair teoriler üretilirken bir yandan saçlarının hacimli ve temiz durması da dikkat çekti. Seyircilerden konuyla ilgili yorum yağdı. Dudağındaki parlatıcıyı nereden bulduğu ise merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
survivor sahra
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