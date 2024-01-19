Survivor yarışmacısı Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star'ın 2024 sezonu tüm hızıyla ve kadrosuyla birlikte devam ediyor.

Performansların yanında yarışmacıların tavırları, görünümleri de sık sık konuşuluyor. Şimdi ise Mavi Takım'da yarışan Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu. Sahra'nın bu parlaklığı nasıl elde ettiği ise merak edildi.

Sahra'nın parlak dudaklarına dair teoriler üretilirken bir yandan saçlarının hacimli ve temiz durması da dikkat çekti. Seyircilerden konuyla ilgili yorum yağdı. Dudağındaki parlatıcıyı nereden bulduğu ise merak konusu oldu.







