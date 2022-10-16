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'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

16.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Animal Rebellion aktivistlerinin Birleşik Krallık'ın dört bir yanında düzenledikleri protesto gösterileri büyük dikkat çekti. Süpermarket reyonlarından sütleri yere dökerek gerçekleştirdikleri bu eylem ile hükümeti insanlara yaşanabilir bir gelecek vermeye çağırdıklarını belirttiler.

'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

İngiltere'deki veganlar, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında düzenlendikleri 'süt dökme' isimli eylemleriyle gündem oldu. Market koridorlarında pankart açıp, reyonlardaki sütleri yere boşaltan genç aktivistler hayvan hakları için farkındalık yaratmayı amaçlıyorlardı.

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İşte Edinburgh'da gerçekleşen eylemden görüntüler:

BU MAĞAZALARI HEDEF ALDILAR

sepet

Fortnum & Mason, Harrods, Waitrose, Whole Foods ve Marks and Spencer gibi mağazalarda eşzamanlı olarak düzenlenen protestolar dün Londra, Manchester, Norwich ve Edinburgh'da gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
vegan aktivist
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