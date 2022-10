'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

İngiltere'deki veganlar, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında düzenlendikleri 'süt dökme' isimli eylemleriyle gündem oldu. Market koridorlarında pankart açıp, reyonlardaki sütleri yere boşaltan genç aktivistler hayvan hakları için farkındalık yaratmayı amaçlıyorlardı.

İşte Edinburgh'da gerçekleşen eylemden görüntüler:

Milk Pours are currently happening across the UK. All are concerned individuals calling on the government to give us a livable future, a #PlantBasedFuture



Here's the latest milk pour happening in Edinburgh @waitrose pic.twitter.com/mawKIylEmI