Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Kimyacı Şevket Hoca rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un eşi çıktı.

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesine doğdu. Altuğ, 1960 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Sinema ve Konservatuvar okudu. Televizyonla reklamlarda oynayarak tanışan oyuncu, Seyahatname adlı diziyle kariyer yolculuğuna başladı. Ardından Süper Baba, Perihan Abla gibi sayısız projede yer aldı. 2003'ten sonra oyunculuğu bırakan Altuğ, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında iki çocuğu oldu.



