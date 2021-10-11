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Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

11.10.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterine hayat veren Jale Altuğ, bakın hangi oyuncunun eşi çıktı.

Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Kimyacı Şevket Hoca rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un eşi çıktı.

Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesine doğdu. Altuğ, 1960 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Sinema ve Konservatuvar okudu. Televizyonla reklamlarda oynayarak tanışan oyuncu, Seyahatname adlı diziyle kariyer yolculuğuna başladı. Ardından Süper Baba, Perihan Abla gibi sayısız projede yer aldı. 2003'ten sonra oyunculuğu bırakan Altuğ, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında iki çocuğu oldu.

Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız!


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