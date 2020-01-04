"Süt Kardeşler" Kadıköy'de tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan komedi oyunu "Süt Kardeşler", Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde seyirciyle buluştu. Oyun öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Behzat Uygur, "Bol kahkahalı, eğlenceli sonunda çok mutlu ayrılacakları bir oyun daha hazırladık seyircilerimize." dedi. Babaları Nejat Uygur'dan bu yana seyircilerle iyi bir bağ kurduklarını ifade eden Uygur, "Seyircimizin bize niçin geldiğini çok iyi biliyor, biz de seyircimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Karşılıklı olarak her oyunda onlarla birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz, oynuyoruz ve hepimiz mutlu ayrılıyoruz tiyatrodan." diye konuştu. Pek çok tiyatroda oyun sahnelediklerini hatırlatan Uygur, "Bu oynadığımız yerde, halk eğitim merkezinde yıllar önce de çok oyun sahneledik. Açılışından bu yana babamızla oynadık, sonra kendi tiyatromuzu kurduğumuzda, 30 yıl önce ilk oyunlarımızı burada oynadık." değerlendirmesini yaptı. Behzat Uygur, hem kendi tiyatrolarında hem de diğer tiyatrolarda "Bu akşam yerimiz kalmamıştır." veya "Sold out." yazısı görünce çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yazıyı hangi tiyatroda görsem çok mutlu oluyorum. Bu bir tiyatrocu için oynayanlar için arka planda çalışanlar için gişede çalışan için çok mutluluk verici birşey. Ne güzel ki bizim de seyircimiz 30. yılımızda, diğer oyunlarımızda olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı." Nejat Uygur'un ilk oyunlarından birinin de "Alo Orası Tımarhane mi?" adıyla oynadığı aynı oyun olduğunu anımsatan Uygur, "Oyunun enerjisi, ışığı o döneme ait olduğu için o dönemde geçirelim dedik. Zaten eski bir oyun ama günümüzün esprileri de bolca var. Tuluat tiyatrosu geleneğinden geldiğimiz için güncel bir şey gördüğümüz zaman oyunun içine adapte edebiliyoruz." dedi. Uygur, 4. kez sahnelenen "Süt Kardeşler"de yılın ilk temsilini yaptıklarını, Marco Paşa Müzikali'nin ise 6. sezonda seyirciyle buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. - "Futbol maçı gibi düşünün, tribünler coştukça oyuncular da coşar" Süheyl Uygur da salonun dolu olmasından duydukları memnuniyetin altını çizerek, "Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu için harika bir olay." şeklinde konuştu.

İzleyicinin enerjisinin sahneye yansıdığına dikkati çeken Uygur, "Futbol maçı gibi düşünün, tribünler coştukça oyuncular da coşar ve coşturur. Karşılıklıdır o alışveriş. Seyircinin çok önemi var." ifadelerini kullandı. Nevra Serezli, Haldun Dormen gibi pek çok tiyatrocunun halen oyun sahnelemeye devam ettiğini hatırlatan Uygur kardeşler, babaları Nejat Uygur'un da yaşasaydı sahnede kalmaya devam edeceğini söyledi. Behzat Uygur, "Sahnede olmamız gerekiyor, bizler de öyle. Allah o yaşı gösterirse biz de sahneden inmeyi düşünmüyoruz. Çünkü burada doğduk, sahnede doğduk, hayatımız sahnede geçti." dedi. - "Tiyatrodan eksik kalmayın" Oyunu seyirciden gelen istekler üzerine sahnelediklerini kaydeden Uygur, şöyle devam etti: "Tiyatro çok keyifli bir şey, tiyatro için 3-4 saatinizi ayırın. Süheyl, ben ve tüm ekibim sizin 3-4 saatinizi ayırdığınızı bilip bundan büyük sorumluluk çıkartıyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor, biliyoruz ki siz de gelmek için çok heyecanlanıyorsunuz. Tiyatroda dillerinize pelesenk olacak espriler hafızanızda kalır. Sosyal medyada olduğu gibi hemen uçup gitmez, tiyatronun özelliği budur, hafızada kalır ve yıllarca o esprileri, replikleri tanıdığınıza, eşinize, dostunuza söylersiniz. Tiyatrodan eksik kalmayın."