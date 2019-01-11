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Sütyenle uyumak, deodorant kullanmak kansere neden olur mu? Bugüne kadar doğru bildiğimiz sağlık ve güzellik efsaneleri

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Küçük yaşlardan itibaren, soğuk algınlığından kaçınmak için ıslak saçla dışarı çıkmamamız gerektiği ya da sütyenle yatmanın kansere neden olacağı söyleniyor. Ancak bu sağlık ve güzellik mitlerinin kaç tanesi gerçekten doğru? İşte sağlık ve güzellik konusunda bugüne kadar inandığımız 13 yaygın efsane... Sonuçlara şaşırabilirsiniz.

İngiltere merkezli doktor Haider Al-Hilaly, en yaygın efsanelerin ardındaki gerçekleri açıkladı. Başlıyoruz!

Bugüne kadar doğru bildiğimiz sağlık ve güzellik efsaneleri

DIŞARIYA ISLAK SAÇLA ÇIKARSANIZ ÜŞÜTEBİLİRSİNİZ - YANLIŞ

DIŞARIYA ISLAK SAÇLA ÇIKARSANIZ ÜŞÜTEBİLİRSİNİZ - YANLIŞ
Birçok anne çocuklarına saçları ıslandığında dışarı çıkarlarsa hastalanacaklarını söylediler ancak Dr. Al Hilaly bunun doğru olmadığını söyleyerek, ''Soğuk algınlığı virüsdür ve yaz aylarında da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir'' diyor.

SAÇ VE TIRNAKLAR ÖLDÜKTEN SONRA BÜYÜR - YANLIŞ

SAÇ VE TIRNAKLAR ÖLDÜKTEN SONRA BÜYÜR - YANLIŞ
Dr. Al-Hilaly'ye göre, öldükten sonra saç ve tırnakların uzadığına dair hiçbir kanıt yok. Ölümden sonra, ölü cilt geri çekilir, böylece ölü bir vücuda bakarsanız, üç ila dört gün sonra bile, saç ve tırnaklar büyümüş gibi görünebilir.

TIRAŞ OLMAK TÜYLERİN DAHA KALIN VE KOYU ÇIKMASINI SAĞLAR - YANLIŞ

TIRAŞ OLMAK TÜYLERİN DAHA KALIN VE KOYU ÇIKMASINI SAĞLAR - YANLIŞ
Al-Hilaly ''bu yanlış. Tıraş olmak, saçların daha keskin görünmesine ve daha kalın görünmesine neden olabilir, ancak tıraş işleminin saçın kendisi üzerinde bir etkisi yoktur'' diyor.

YAĞLI YİYECEK YEMEK SİVİLCEYE NEDEN OLUR - NE DOĞRU NE DE YANLIŞ

YAĞLI YİYECEK YEMEK SİVİLCEYE NEDEN OLUR - NE DOĞRU NE DE YANLIŞ
Bu fikrin tarafsız olduğu düşünülür, çünkü doğru olduğuna ve bazılarının yanlış olduğuna işaret eden bazı kanıtlar vardır. Dr. Al-Hilaly, ''Sivilce kalorileri, yağları ve rafine şekerleri yüksek olan Batı tarzı bir diyetle beslenirken, bu doğrudan etken olmamakla birlikte sivilce riskini artırabilir” diyor.

KADINLAR BİR ARADA VAKİT GEÇİRDİKLERİNDE REGL DÖNEMLERİ AYNI ZAMANDA GERÇEKLEŞİR - YANLIŞ

KADINLAR BİR ARADA VAKİT GEÇİRDİKLERİNDE REGL DÖNEMLERİ AYNI ZAMANDA GERÇEKLEŞİR - YANLIŞ
Birçok kadın, birlikte yaşadıklarında veya uzun süre birlikte seyahat ettikleri zaman, regl dönemlerinin senkronize olduğunu söylemelerine rağmen doktorlar bunu destekleyen bir kanıt olmadığını söylüyor. Bu efsane, başlangıçta bunu kanıtladığı ortaya çıkan 1971 çalışmasına dayanıyor, ancak şimdi bunun yaygın olmadığı anlaşılıyor.

DETOKS SULARI VÜCUDU TOKSİNLERDEN ARINDIRIR - YANLIŞ

DETOKS SULARI VÜCUDU TOKSİNLERDEN ARINDIRIR - YANLIŞ
Sağlık konusunda birçok bilinçli kişi, kendilerini detoksifiye etmek için sadece bu tür sulara bağlı kalmamaları gerektiğini bilir. Dr. Al-Hilaly, Vücudumuzun sindirim sistemi, karaciğer, akciğerler ve böbrekler yoluyla kendini detoksifiye ettiğini söylüyor. Bu sular az kalori içerebilir ve kilo vermemize neden olabilirle ancak hiçbir şeyi "detoksifiye etmezler. Bu yüzden en doğru tercih saf su içmektir.

MAKYAJ BAZI SÜRMEK GÜNEŞ YANIKLARINI ÖNLEYEBİLİR - YANLIŞ

MAKYAJ BAZI SÜRMEK GÜNEŞ YANIKLARINI ÖNLEYEBİLİR - YANLIŞ
Makyaj bazı sürmenin güneş yanığına karşı koruduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok. Yani hiçbir şey SPF içeren güneş kremlerinin yerini tutmaz.

DİŞ MACUNU SİVİLCELERİ GEÇİRİR - NE DOĞRU NE DE YANLIŞ

DİŞ MACUNU SİVİLCELERİ GEÇİRİR - NE DOĞRU NE DE YANLIŞ
Sivilceyi iyileştirmenin bir yolu olarak diş macunu, bazı kanıtların doğru olduğunu, bazılarının yanlış olduğunu gösterdiği için nötr kalan başka bir sağlık ve güzellik efsanesidir. Dr Al-Hilaly, hepsinin kullanılan diş macunu türüne bağlı olduğunu söylüyor. Çoğu, iltihabı azaltabilecek birkaç kimyasal içerir, ancak cildiniz için en doğru şey bir dermatoloğa başvurmanızdır.

ÇİKOLATA REGL AĞRISINI HAFİFLETİR - NÖTR

ÇİKOLATA REGL AĞRISINI HAFİFLETİR - NÖTR
Çikolatanın regl ağrılarını dindirdirdiği söylemi de ne doğru ne de yanlış olarak ifade ediliyor.D r. Al-Hilaly, 'Bu bir takım gözlemlere dayanıyor. Yüksek oranda kakaolu çikolata, kramplara yardım etmek için kullanılabilecek magnezyum içerebilir. Ağrı çeken birçok kadın, çikolatanın doğal bir ruh hali güçlendiricisi ve ağrı kesici olduğunu ileri sürüyor'' diyor.

DEODORANTLAR KANSERE NEDEN OLUYOR - YANLIŞ

DEODORANTLAR KANSERE NEDEN OLUYOR - YANLIŞ
Efsanenin bir e-posta aldatmacasından kaynaklandığı düşünülüyor. Kanser araştırma çalışmaları yürüten sağlık kurumu, bunun inandırıcı bir kanıt olmadığını söylüyor.

EKMEK KABUĞU YEMEK SAÇI KIVIRCIKLAŞTIRIR - YANLIŞ

EKMEK KABUĞU YEMEK SAÇI KIVIRCIKLAŞTIRIR - YANLIŞ
Bu yaygın efsane de yanlış. Ekmek kabuğu yemek saçı kıvırcık yapmaz. Kıvırcık görünüp görünmemesi genetik olarak alınan bir özelliktir.

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEK - YANLIŞ

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YEMEK - YANLIŞ
Dr Hilaly, gece geç saatlerde yemek yemenin insanların kilo almasına neden olacağı yönündeki efsaneyi destekleyecek kanıt bulunmadığını söyledi. “Kaloriler ne zaman yenilirse kaloridir, ancak gece geç saatlerde yemek yemek hazımsızlık / kalp yanması gibi sorunlara neden olabilir.”

SÜTYENLE YATMAK MEME KANSERİNE NEDEN OLUR - YANLIŞ

SÜTYENLE YATMAK MEME KANSERİNE NEDEN OLUR - YANLIŞ
Sütyenle yatmanın kansere neden olabileceği efsanesi, bir Amerikan çalışmasından kaynaklanan bir efsanedir. Yapılan çalışmalara göre bu konu hakkında inandırıcı bir kanıt olmadığı ifade ediliyor.
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