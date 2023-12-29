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Siyasiler tek ses oldu, Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor! Atatürk'ün sözüyle iki takımın koreografilerini paylaştı

29.12.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Riyad'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü yazılı pankartı, Atatürk posteri ve tişörtüne izin verilmemesi kriz yarattı. Siyasiler çok geçmeden Türk takımlarına tam destek verdi. Sosyal medyadan ardı ardına paylaşımlar yapıldı.

Siyasiler tek ses oldu, Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor! Atatürk'ün sözüyle iki takımın koreografilerini paylaştı

İki Türk takımının karşılaşacağı ve dünyanın beklediği Süper Kupa finalinden kısa süre önce patlak veren kriz siyasilerin de tepkisini çekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'barış' vurgulu sözlerinin yazdığı pankartla tişörtünün ve posterinin rahatsızlık yaratması sonrası genel başkanlardan belediye başkanlarına siyasiler tek ses oldu.

"KULÜPLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Kriz yaratan kararın ardından gelen paylaşımlar şöyle:

CHP lideri Özgür Özel: Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz. Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor. Kulüplerimizin arkasındayız. Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!

"ATATÜRK KONUSUNDA PAZARLIK OLMAZ"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Bu iddialar doğru ise; bir milim dahi geri adım atmayın, yanınızdayız! Mustafa Kemal Atatürk konusunda pazarlık olmaz. Atatürk'ün adını anmaktan korkan bir TFF yönetimi olamaz. Atatürk'ün posterinin alınmadığı bir maça Atatürk'ün evlatları çıkmaz!

"SAHAYA ÇIKMAMAK SİZE YAKIŞAN TAVIR OLUR"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Türk Milletine ve Atatürk’e yapılan saygısızlığı kabul etmemek ve sahaya çıkmamak size yakışan tavır olur.

"FUTBOLUN DEĞİL, EGEMENLİĞİMİZİN KONUSU"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan idarecileri Milli Egemenliğimizin nişanesi, İstiklâlimizin simgesi İstiklâl Marşımızın okunmasını, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Milli Mücadelenin Lideri Büyük Atatürk'ün posterlerinin, maçın oynanacağı stada girişini yasaklamış! Meseleyi Futbol Federasyonu ve yetkilileri görüşüyormuş! Bu futbolun değil egemenliğin, egemenliğimizin konusudur! Görüşmesi gerekenler -hala varsa- devlet adamları ve devlet ricalidir! Krallarının ölümünde yas tutan bizim ricale duyurulur; ivedilikle hadlerini bildirin, Milletimizi de bilgilendirin!

İKİ TAKIMIN KOREOGRAFİLERİNİ PAYLAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yalnızca Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü not düştüğü paylaşımında iki takımını koreografilerinin kolaj haline getirilmiş bir görseline yer verdi.

Başlıksız-2

Gazeteci Ece Üner ise tepkisini "İstiklal Marşı’mızdan, Atatürk’ten, bayrağımızdan, Cumhuriyet’imizden ödün verilirse, o maçta ayaklar altına alınan top değil TC olur!!!!" paylaşımıyla dile getirdi.

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