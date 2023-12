Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü Türkiye'ye döndü! Suudi Arabistan'a tokat gibi cevap...

Süper Kupa maçı öncesi yapılan toplantıdan karar çıktı. Kulüplerden gelen ve akışta olmadığı gerekçesiyle reddedilen pankart ve tişörtlere onay çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dik duruşunun ardından Süper Kupa mücadelesi iptal edildi. Takımlarımız yurda döndü...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE YURDA DÖNDÜ

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolculara maçın oynanmayacağı bildirildi. İki takım da yurda döndü.

İŞTE ADIM ADIM YAŞANANLAR...

GALATASARAY STADYUMDAN AYRILDI

Süper Kupa finali için takımlar stadyuma gelmezken, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı.

YURTTA SULH, CİHANDA SULH SÖZLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermedi.

POLİSLER SOYUNMA ODASI ÖNÜNDE BEKLİYOR

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirildiği öğrenilirken, bu önlemin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişört ve posterleriyle soyunma odasından çıkması durumunda müdahale edilebilmesi için alındığı öğrenildi. (TRT Spor)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SESLERİNE TEPKİ

Stattaki taraftarlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz." diye bağırdı. Bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

TRİBÜNLER BOMBOŞ

Süper Kupa maçının başlamasına dakikalar kala maçın oynanacağı Al-Awwal Park'ta tribünler boş halde.

"ÇAĞIRDILAR GELDİK"

Ali Koç da TFF'nin konakladığı otele gelirken, "Neler olacağını bilmiyoruz. Çağırdılar, biz de geldik." dediği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK DE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bulunduğu otele geldi.

TAAHÜTNAMEYE UYMAK ZORUNDALAR"

Hamit Altıntop: "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor." demişti.

SÜPER KUPA ÖNCESİNDE ARAP YETKİLİLER RİYAD’DA ÜÇ ŞEYE İZİN VERMEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Riyad'da dört şeye izin verilmedi:

• Atatürk posteri

• Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı

• Atatürk tişörtü

TFF'DEN YALANLAMA GELMİŞTİ!

TFF'den yapılan açıklamada: 'Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.' ifadelerine yer verilmişti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLAMIŞTI

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.

Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır."

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler." açıklamasını yaptı.

"ALMANYA KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi." dedi.

"BİR MAÇ BURAYA GELDİK DİYE SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

"SON DERECE ENDİŞELİYİZ, BU BÖYLE GİTMEZ"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.