HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan'dan umre kararı

Suudi Arabistan'dan umre kararı

09.10.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan umre kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Son Dakika: Diyanet'ten umre açıklamasıSon Dakika: Diyanet'ten umre açıklaması

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklamaTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklama
İşte dünyanın en az dindar ülkeleri! Bakın birinci kim!İşte dünyanın en az dindar ülkeleri! Bakın birinci kim!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) hac Suudi Arabistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor

Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.