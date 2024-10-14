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Tabağını görünce dayanamadı! Danilo Şef'in MasterChef Beyza'ya yaptığı jest olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.10.2024 09:30
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MasterChef Türkiye'de finale her geçen hafta yaklaştıkça etaplar da giderek zorlaşıyor. Yarışmacıların kıran kırana mücadele ettiği programda öne çıkan isimlerden biri olan Beyza, yaptığı taşlık tabağıyla jüri üyelerini mest etti. Danilo Şef, Beyza'nın tabağını görünce lokantasının menüsüne eklemek istediğini söyledi.

Tabağını görünce dayanamadı! Danilo Şef'in MasterChef Beyza'ya yaptığı jest olay oldu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden başarılı ve iddialı yarışmacıların zorlu geçen yarışlarını heyecanla izliyoruz. Yarışmacıların en iyi tabaklarını jüriye sunduğu etaplarda öne çıkan isimlerden biri kuşkusuz Beyza. Sosyal medyada ve yarışmanın en popüler yarışmacısı olan Beyza, bu sezon kaşığa çok yaklaştı.

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Yaratıcı tabaklarıyla jürinin de dikkatini çeken Beyza, geçtiğimiz haftalarda yaptığı tabakla şefleri takdirini toplamıştı ve tabağı kaşıktan dönmüştü. Her geçen gün çıtayı bir üstte çıkaran Beyza, yaptığı tabakla şimdi de Danilo Zanna'yı mest etti.

DANİLO ŞEF'TEN BÜYÜK JEST GELDİ!

Eleme potasına gitmemek için mücadele edenler arasında yer alan Beyza, taşlık tarifiyle Danilo Şef'i etkiledi. Danilo Zanna, Beyza'nın taşlıktan yaptığı ara sıcak tabağını esnaf lokantasında menüye koyacağını söyledi. "Bu üç sakadat arasında en zor pişirilen ürün seninki ama inan ki senin taşlık tereyağı gibi. Benim burada esnaf lokantası var. Bunu menüye koyacağım çünkü efsane bir şey. Sadece pişirme değil, oradaki sosun çok uyumlu. En başarılı tabak seninki." dedi ve Beyza'ya müjdeyi verdi.

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Beyza da Danilo Şef'e teşekkür etti ve "Tadı güzeldi ama hiç bilmediğim bir ürün olunca oldu mu olmadı mı diyemedim." yanıtını verdi.

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