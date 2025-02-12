'Tablet Reis'in 2025 versiyonu! İnternetten aldığı kutuyu açınca gözlerine inanamadı: Gözyaşlarına engel olamadı

2013 yılında internetten satın aldığı tabletin kamera karşısında kutusunu açarak o anları video çeken Onurcan Güzel 'Tablet Reis' olarak viral olmuştu. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir sosyal medya kullanıcısı benzer durumu yaşadı.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Sosyal medya butikleri üzerinden kendisine iki ayakkabı alan genç kadın kutuları açınca gördüklerine inanamadı. Çünkü sipariş ettiği ve eve gelen ürünler birbirlerinden bir hayli farklıydı.

Kamera karşısında kargo açılışı yaptığı anları, "Her şey çok iyi gidiyormuş gibi bir de üstüne dolandırılmışsındır" notuyla paylaşan kadına yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunlarda olmasa dolandırıcılar aç kalır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir şey ucuzsa bilin ki dolandırılıyorsunuz" yorumunu ekledi.