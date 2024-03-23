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    4. Taciz edildiği anları sosyal medyadan paylaştı! Bebeğini alkollü eğlence mekanına getirdiği için tepki gösterdi... "Çocuğunu bardan çıkart"

    Taciz edildiği anları sosyal medyadan paylaştı! Bebeğini alkollü eğlence mekanına getirdiği için tepki gösterdi... "Çocuğunu bardan çıkart"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 09:10
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    TikTok'ta Wigginit kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bir restoranın bar kısmında bebeğiyle birlikte eğlenmeye geldiği için bir müşterinin tepkisine neden oldu. Sarhoş bir kadın tarafından taciz edildiği anları TikTok'tan paylaşan genç kadın gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

    TikTok'ta Wigginit kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bebeğiyle birlikte bir restoranın bar kısmında eğleniyordu. Kadının bebeğiyle birlikte geldiğini gören sarhoş bir başka kadın ise Wigginit'in davranışından rahatsız olduğunu dile getirerek yanına kadat gitti ve bağırmaya başladı.

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    Wigginit'e küfür ederek yanına gelen sarhoş kadın ona, "Çocuğunu bardan çıkart. Sen nasıl bir annesin? Kaç yaşındasın sen?" diyerek tepki göstermeye başladı.

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    Bebeğin ağlamaya başlaması ve çevredekilerin araya girmesiyle birlikte olay büyümeden sona erdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun benim başıma gelmesini asla istemezdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların alkolle olan savaşı" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok
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