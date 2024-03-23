Taciz edildiği anları sosyal medyadan paylaştı! Bebeğini alkollü eğlence mekanına getirdiği için tepki gösterdi... "Çocuğunu bardan çıkart"

TikTok'ta Wigginit kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bebeğiyle birlikte bir restoranın bar kısmında eğleniyordu. Kadının bebeğiyle birlikte geldiğini gören sarhoş bir başka kadın ise Wigginit'in davranışından rahatsız olduğunu dile getirerek yanına kadat gitti ve bağırmaya başladı.

Wigginit'e küfür ederek yanına gelen sarhoş kadın ona, "Çocuğunu bardan çıkart. Sen nasıl bir annesin? Kaç yaşındasın sen?" diyerek tepki göstermeye başladı.

Bebeğin ağlamaya başlaması ve çevredekilerin araya girmesiyle birlikte olay büyümeden sona erdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun benim başıma gelmesini asla istemezdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların alkolle olan savaşı" yorumunu yaptı.







