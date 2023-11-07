Tacizciyi sabahın köründe evire çevire dövdüler! Canına tak diyen kadın yardım isteyince adamı aracından indirdiler

Sabahın erken saatlerinde N. K. adlı adam iddiaya göre yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle dakikalarca takip etti. Bununla yetinmeyip laf da attı. Kadın yardım isteyince çevredeki vatandaşlar N. K.'yi aracından indirip dövdü.

SÖZLÜ TACİZDE DE BULUNDU

Olay, saat 08.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan bir kadın yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü N. K. tarafından takip edildi. Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden N. K. zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.

TACİZCİNİN ÖNÜNÜ KESİP ARAÇTAN İNDİRDİLER

Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti. Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri N. K.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. N. K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Kadının N. K.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(DHA)





