Takip edip sokak ortasında vahşice öldürdü! O anlar kamerada

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak’ta meydana geldi.

TAKİP EDİP KATLETTİ

Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde hükümlü bulunan ve koronavirüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi. Saldırgan, Kaya’nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı.

Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre Kaya’nın aile içi husumeti olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)





