Takma tırnak nasıl takılır ve çıkarılır, nelere dikkat edilmeli?

Ellerin her zaman göz önünde olması sebebiyle herkes, tırnaklarının bakımlı ve temiz olmasını ister. Tırnaklarda oluşan hastalıklar, bazı uğraşlar, mesleğe bağlı durumlar ya da tırnak yemek gibi bazı alışkanlıklar tırnakların bakımlı olmasına engel olur. Ne kadar dikkat edilirse edilsin tırnakların kırılması, çatlaması veya renklerinin bozulması önlenemez. **Tırnak yeme alışkanlığınız vazgeçmek istiyorsanız: Yetişkin ve Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Bırakılır? ** Gününüzde tırnakların daha bakımlı görünmesi adına takma tırnak kullanımı yaygınlaşmış durumunda. Kullanımı oldukça pratik olan takma tırnakların desenli ya da renk renk boyanmış olanlarından, tek kullanımlık veya uzun süre bozulmadan kalabilen modellerine kadar birçok çeşidi bulunuyor. Takma tırnakların takılması ve çıkarılması gayet kolaydır. Yapıştırıcıyla uğraşmak istemeyenler kendiliğinde yapışkanlı yakma tırnak da satın alabilirler. Fakat takma tırnakların uzun süre kullanımı tırnakların nefes almasına engel olarak zarar görmelerine yol açabilir.

Takma Tırnak Çeşitleri Nelerdir? Bakımsız görünen, yavaş uzayan ve kırılgan bir tırnak yapısına sahipseniz ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa, ellerinize kısa zamanda güzel bir görünüm kazandıracak olan takma tırnakları kullanmaya başlayabilirsiniz. Profesyonel ya da amatör uygulamalar ile kısa sürede bakımlı ve uzun tırnaklara kavuşabilirsiniz. 1. Amatör tırnaklar Bütün bir tırnak görünümünde olup kozmetik marketlerde; modeline ve markasına göre 10, 12, 24 ya da 48'li paketler şeklinde satılır. El ve ayak tırnaklarının her birinin boyuna göre değişik ebatlarda tırnakların yer aldığı bu setler, isteğe bağlı olarak tırnak makası veya törpü yardımıyla kısaltılarak istenilen uzunluğa getirilebilir. French, naturel, desenli veya tek renkli olmak üzere onlarca takma tırnak modelleri bulunuyor. Eğer oje kullanılacaksa düz tırnakların alımı tercih edilmelidir. Desenli ve french görünüme sahip olan tırnaklara koyu renkte oje kullanılmadığı takdirde oje kullanımı tavsiye edilmez. Amatör kullanıma göre tasarlanan bu takma tırnaklar genelde tek kullanımlıktır. Bunların birkaç kez bozulmadan kullanılması mümkündür. Fakat her kullanım sonrasında tırnağın arkasında bulunan yapıştırıcı katman kalınlaştığı için birkaç uygulama sonrasında doğal tırnağı sarmakta güçlük çeken takma tırnak yapay bir görüntüye neden olur.

2. Profesyonel takma tırnaklar Tek kullanımlık amatör kullanıma göre tasarlanan takma tırnaklardan daha estetik, doğal ve uzun ömürlüdür. Genelde güzellik salonu gibi yerlerde uygulanmakta olup takma işlemi sırasında jel ya da akrilik malzeme kullanılır. Profesyonel takma tırnaklar tırnağın bütününe değil sadece uç kısmına uygulanır, amatör tırnaklardan da bu yönüyle ayrılır. Bu tırnaklara protez tırnak da denilir. Tırnağın ucuna göre istenilen uzunlukta kesilebilen protezlere tips adı verilir. Protez ile doğal tırnağın arasındaki kısmı aynı seviyeye getirebilmek için rengi şeffaf olan dolgu malzemesinin kullanılması gerekir. Tırnağın uzama durumuna göre genelde ayda bir kez olmak üzere tırnağın dibinden gelen kısımlar doldurularak tırnak bakımı yapılmış olur. Takma Tırnak Nasıl Takılır? İhtiyaca göre satın alınan takma tırnaklar paketten çıkarılıp her bir tırnağın üzerine konularak denenir ve uygun olanlar ayrılır.

Eller güzelce yıkanıp kurulanır. Tırnakların kolay bir şekilde yapışması için elde losyon ve krem gibi şeylerin bulunmamasına dikkat edilir.

Daha sonra bir parça pamuğa aseton sürerek tırnaklar iyice temizlenir.

Ucu yumuşak olan bir itici ile tırnak etleri hafifçe itilerek tırnaklar hazırlanır.

Tırnakların boyuna göre sıralanmış olan takma tırnaklar paket içerisinden çıkan özel yapıştırıcısı ile takma tırnağın ortasına pirinç büyüklüğünde damlatılarak tırnağın her yerine dağıtılır.

** Takma tırnak 502 ile yapıştırılır mı? ** Takma tırnak yapıştırıcısı yoksa alternatif olarak 502 Japon yapıştırıcısı da kullanılabilir. Bu yapıştırıcıdan takma tırnakların alt kısmına da sürülerek daha sağlam yapışması sağlanabilir.

Takma tırnak, mevcut tırnağın üzerine özenle yerleştirilir.

Tırnağın üzerine 10 saniye boyunca baskı uygulayarak beklenir.

Bu işlemler diğer tırnaklar için de aynen uygulanır.

Takma tırnaklar takıldıktan sonra isteğe bağlı olarak tırnaklar törpülenerek veya kesilerek düzeltilebilir. Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma tırnakların çıkarılması için **önce yapıştırıcının etkisinin sona ermesi gerekir. ** Peki takma tırnak yapıştırıcısı nasıl çıkar? 1. Ilık su ve aseton yardımıyla **Takma tırnak suda çıkar mı? Takma tırnakların çıkarılabilmesi için aseton ve ılık su yeterlidir. Öncelikle bir kabın içi elleri yakmayacak sıcaklıkta su ile doldurulur. Bu suyun içerisine 1 yemek kaşığı aseton konulur. Eller, bu suyun içinde 20 dakika bekletilir. Daha sonra eller sudan çıkarılıp kurulanır ve törpü ucunun yardımıyla tırnağın kenarından hafif bir dokunuşla takma tırnak kaldırılır. Törpü aracılığıyla takma tırnak çıkmıyor ise fazla zorlanmaması gerekir.** Tekrar eller suya sokulup uzun süre bekledikten sonra törpüyle yapılan kaldırma işlemi tekrarlanır.