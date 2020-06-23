KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Takma tırnak nasıl takılır ve çıkarılır, nelere dikkat edilmeli?

Takma tırnak nasıl takılır ve çıkarılır, nelere dikkat edilmeli?

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ellerin her zaman göz önünde olması sebebiyle herkes, tırnaklarının bakımlı ve temiz olmasını ister.

Takma tırnak nasıl takılır ve çıkarılır, nelere dikkat edilmeli?

Ellerin her zaman göz önünde olması sebebiyle herkes, tırnaklarının bakımlı ve temiz olmasını ister. Tırnaklarda oluşan hastalıklar, bazı uğraşlar, mesleğe bağlı durumlar ya da tırnak yemek gibi bazı alışkanlıklar tırnakların bakımlı olmasına engel olur. Ne kadar dikkat edilirse edilsin tırnakların kırılması, çatlaması veya renklerinin bozulması önlenemez.

**Tırnak yeme alışkanlığınız vazgeçmek istiyorsanız: Yetişkin ve Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Bırakılır?

**

Gününüzde tırnakların daha bakımlı görünmesi adına takma tırnak kullanımı yaygınlaşmış durumunda. Kullanımı oldukça pratik olan takma tırnakların desenli ya da renk renk boyanmış olanlarından, tek kullanımlık veya uzun süre bozulmadan kalabilen modellerine kadar birçok çeşidi bulunuyor.

Takma tırnakların takılması ve çıkarılması gayet kolaydır. Yapıştırıcıyla uğraşmak istemeyenler kendiliğinde yapışkanlı yakma tırnak da satın alabilirler. Fakat takma tırnakların uzun süre kullanımı tırnakların

nefes almasına engel olarak zarar görmelerine yol açabilir.

Takma Tırnak Çeşitleri Nelerdir?

Bakımsız görünen, yavaş uzayan ve kırılgan bir tırnak yapısına sahipseniz ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa, ellerinize kısa zamanda güzel bir görünüm kazandıracak olan takma tırnakları kullanmaya başlayabilirsiniz. Profesyonel ya da amatör uygulamalar ile kısa sürede bakımlı ve uzun tırnaklara kavuşabilirsiniz.

1. Amatör tırnaklar

desenli takma tırnaklar

Bütün bir tırnak görünümünde olup kozmetik marketlerde; modeline ve markasına göre 10, 12, 24 ya da 48'li paketler şeklinde satılır. El ve ayak tırnaklarının her birinin boyuna göre değişik ebatlarda tırnakların yer aldığı bu setler, isteğe bağlı olarak tırnak makası veya törpü yardımıyla kısaltılarak istenilen uzunluğa getirilebilir.

French, naturel, desenli veya tek renkli olmak üzere onlarca takma tırnak modelleri bulunuyor. Eğer oje kullanılacaksa düz tırnakların alımı tercih edilmelidir. Desenli ve french görünüme sahip olan tırnaklara koyu renkte oje kullanılmadığı takdirde oje kullanımı tavsiye edilmez.

Amatör kullanıma göre tasarlanan bu takma tırnaklar genelde tek kullanımlıktır. Bunların birkaç kez bozulmadan kullanılması mümkündür. Fakat her kullanım sonrasında tırnağın arkasında bulunan yapıştırıcı katman kalınlaştığı için birkaç uygulama sonrasında doğal tırnağı sarmakta güçlük çeken takma tırnak yapay bir görüntüye neden olur.

2. Profesyonel takma tırnaklar

protez tırnak

Tek kullanımlık amatör kullanıma göre tasarlanan takma tırnaklardan daha estetik, doğal ve uzun ömürlüdür. Genelde güzellik salonu gibi yerlerde uygulanmakta olup takma işlemi sırasında jel ya da akrilik malzeme kullanılır. Profesyonel takma tırnaklar tırnağın bütününe değil sadece uç kısmına uygulanır, amatör tırnaklardan da bu yönüyle ayrılır. Bu tırnaklara

protez tırnak da denilir.

Tırnağın ucuna göre istenilen uzunlukta kesilebilen protezlere tips adı verilir. Protez ile doğal tırnağın arasındaki kısmı aynı seviyeye getirebilmek için rengi şeffaf olan dolgu malzemesinin kullanılması gerekir. Tırnağın uzama durumuna göre genelde ayda bir kez olmak üzere tırnağın dibinden gelen kısımlar doldurularak tırnak bakımı yapılmış olur.

Takma Tırnak Nasıl Takılır?

su kasesinin üzerine ellerini koyan kadın

  • İhtiyaca göre satın alınan takma tırnaklar paketten çıkarılıp her bir tırnağın üzerine konularak denenir ve uygun olanlar ayrılır.
  • Eller güzelce yıkanıp kurulanır. Tırnakların kolay bir şekilde yapışması için elde losyon ve krem gibi şeylerin bulunmamasına dikkat edilir.
  • Daha sonra bir parça pamuğa aseton sürerek tırnaklar iyice temizlenir.
  • Ucu yumuşak olan bir itici ile tırnak etleri hafifçe itilerek tırnaklar hazırlanır.
  • Tırnakların boyuna göre sıralanmış olan takma tırnaklar paket içerisinden çıkan özel yapıştırıcısı ile takma tırnağın ortasına pirinç büyüklüğünde damlatılarak tırnağın her yerine dağıtılır.
  • **Takma tırnak 502 ile yapıştırılır mı?

** Takma tırnak yapıştırıcısı yoksa alternatif olarak 502 Japon yapıştırıcısı da kullanılabilir.

  • Bu yapıştırıcıdan takma tırnakların alt kısmına da sürülerek daha sağlam yapışması sağlanabilir.
  • Takma tırnak, mevcut tırnağın üzerine özenle yerleştirilir.
  • Tırnağın üzerine 10 saniye boyunca baskı uygulayarak beklenir.
  • Bu işlemler diğer tırnaklar için de aynen uygulanır.
  • Takma tırnaklar takıldıktan sonra isteğe bağlı olarak tırnaklar törpülenerek veya kesilerek düzeltilebilir.

Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnakların çıkarılması için **önce yapıştırıcının etkisinin sona ermesi gerekir.

** Peki takma tırnak yapıştırıcısı nasıl çıkar?

1. Ilık su ve aseton yardımıyla

elini kasedeki suya sokmuş olan kadın

**Takma tırnak suda çıkar mı?

Takma tırnakların çıkarılabilmesi için aseton ve ılık su yeterlidir. Öncelikle bir kabın içi elleri yakmayacak sıcaklıkta su ile doldurulur. Bu suyun içerisine 1 yemek kaşığı aseton konulur. Eller, bu suyun içinde 20 dakika bekletilir. Daha sonra eller sudan çıkarılıp kurulanır ve törpü ucunun yardımıyla tırnağın kenarından hafif bir dokunuşla takma tırnak kaldırılır. Törpü aracılığıyla takma tırnak çıkmıyor ise fazla zorlanmaması gerekir.** Tekrar eller suya sokulup uzun süre bekledikten sonra törpüyle yapılan kaldırma işlemi tekrarlanır.

2. Alüminyum folyo yardımıyla

alüminyum folyoya sarılı parmaklar

Bir pamuğa bolca aseton dökülür ve her bir parmak bu asetonlu pamukla iyice silinir. Daha sonra parmakların üzeri teker teker alüminyum folyo kağıdı ile sarılır. Bu yöntemde biraz daha fazla beklemeniz gerekse de en azından oturarak beklemeniz gerekmez.

İki yöntemde de yumuşaması sağlanan takma tırnaklar, törpüyle kaldırma işleminin yanı sıra dip kısmından dikiş ipliği ya da küçük bir çubuk yardımıyla çekilerek de çıkarılabilir.

Takma Tırnak Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

sararmış tırnaklar

Kaliteli olan ve sağlam bir şekilde yapıştırılan takma tırnak 10 gün kadar rahatlıkla kullanılabilir. Yalnız bu kullanım süresi ellerin suyla olan temasına ve ne kadar çok kullanıldığına göre değişkenlik gösterir. Takma tırnakların uzun süre kullanılarak çıkarılmaması ve dolayısıyla tırnakların hava almasına mani olması;

takma tırnak zararları arasında yer alır. Takma tırnak kullanımında dikkat edilecek bazı hususlar şunlardır:

  • Takma tırnaklar çıkarıldıktan sonra asetonlu pamuk yardımıyla tırnaklarda kalan yapıştırıcı artıklarının güzelce temizlenmesi gerekir.
  • Tırnaklar dip kısmından beslendiğinden tırnak diplerine zarar verecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.
  • Tırnak bakımında nemlendirici olarak saf vazelin kullanılabilir. Vazelinin tırnak diplerine masaj yapılarak yedirilmesi gerekir.
  • 3 gün boyunca tırnaklar dinlendirilir. Takma tırnak en az 3 gün geçmeden tekrar takılmamalıdır.
  • Çok sık kullanımda tırnaklar hava almadığı için sararmalar oluşabilir.
  • Takma tırnak yapıştırıcısı kimyasal madde içerir. Bunun için tırnağın etle birleştiği kısımlarına değmemesine ve çok uzun müddet takma tırnağın takılı kalmamasına özen gösterilmesi gerekir.
  • Takma tırnağın mevcut tırnaktan çok küçük veya çok büyük olmamasına, tırnak yuvasına rahat bir şekilde yerleşmesine özen gösterilmelidir.
  • Tırnak etlerinin zarar görmesini engellemek için çok fazla yapıştırıcı kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Takma tırnaklarınızın kolayca çıkmasını önlemek için sert el işlerinden ve su ile çok fazla temastan uzak durulması gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Oral seks nedir? Nelere dikkat edilmeli?

Oral seks nedir? Nelere dikkat edilmeli?

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.