Takma tırnak nasıl takılır ve çıkarılır, nelere dikkat edilmeli?

Ellerin her zaman göz önünde olması sebebiyle herkes, tırnaklarının bakımlı ve temiz olmasını ister. Tırnaklarda oluşan hastalıklar, bazı uğraşlar, mesleğe bağlı durumlar ya da tırnak yemek gibi bazı alışkanlıklar tırnakların bakımlı olmasına engel olur. Ne kadar dikkat edilirse edilsin tırnakların kırılması, çatlaması veya renklerinin bozulması önlenemez.
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Gününüzde tırnakların daha bakımlı görünmesi adına takma tırnak kullanımı yaygınlaşmış durumunda. Kullanımı oldukça pratik olan takma tırnakların desenli ya da renk renk boyanmış olanlarından, tek kullanımlık veya uzun süre bozulmadan kalabilen modellerine kadar birçok çeşidi bulunuyor.
Takma tırnakların takılması ve çıkarılması gayet kolaydır. Yapıştırıcıyla uğraşmak istemeyenler kendiliğinde yapışkanlı yakma tırnak da satın alabilirler. Fakat takma tırnakların uzun süre kullanımı tırnakların
nefes almasına engel olarak zarar görmelerine yol açabilir.
Bakımsız görünen, yavaş uzayan ve kırılgan bir tırnak yapısına sahipseniz ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa, ellerinize kısa zamanda güzel bir görünüm kazandıracak olan takma tırnakları kullanmaya başlayabilirsiniz. Profesyonel ya da amatör uygulamalar ile kısa sürede bakımlı ve uzun tırnaklara kavuşabilirsiniz.
Bütün bir tırnak görünümünde olup kozmetik marketlerde; modeline ve markasına göre 10, 12, 24 ya da 48'li paketler şeklinde satılır. El ve ayak tırnaklarının her birinin boyuna göre değişik ebatlarda tırnakların yer aldığı bu setler, isteğe bağlı olarak tırnak makası veya törpü yardımıyla kısaltılarak istenilen uzunluğa getirilebilir.
French, naturel, desenli veya tek renkli olmak üzere onlarca takma tırnak modelleri bulunuyor. Eğer oje kullanılacaksa düz tırnakların alımı tercih edilmelidir. Desenli ve french görünüme sahip olan tırnaklara koyu renkte oje kullanılmadığı takdirde oje kullanımı tavsiye edilmez.
Amatör kullanıma göre tasarlanan bu takma tırnaklar genelde tek kullanımlıktır. Bunların birkaç kez bozulmadan kullanılması mümkündür. Fakat her kullanım sonrasında tırnağın arkasında bulunan yapıştırıcı katman kalınlaştığı için birkaç uygulama sonrasında doğal tırnağı sarmakta güçlük çeken takma tırnak yapay bir görüntüye neden olur.
Tek kullanımlık amatör kullanıma göre tasarlanan takma tırnaklardan daha estetik, doğal ve uzun ömürlüdür. Genelde güzellik salonu gibi yerlerde uygulanmakta olup takma işlemi sırasında jel ya da akrilik malzeme kullanılır. Profesyonel takma tırnaklar tırnağın bütününe değil sadece uç kısmına uygulanır, amatör tırnaklardan da bu yönüyle ayrılır. Bu tırnaklara
protez tırnak da denilir.
Tırnağın ucuna göre istenilen uzunlukta kesilebilen protezlere tips adı verilir. Protez ile doğal tırnağın arasındaki kısmı aynı seviyeye getirebilmek için rengi şeffaf olan dolgu malzemesinin kullanılması gerekir. Tırnağın uzama durumuna göre genelde ayda bir kez olmak üzere tırnağın dibinden gelen kısımlar doldurularak tırnak bakımı yapılmış olur.
** Takma tırnak yapıştırıcısı yoksa alternatif olarak 502 Japon yapıştırıcısı da kullanılabilir.
Takma tırnakların çıkarılması için **önce yapıştırıcının etkisinin sona ermesi gerekir.
** Peki takma tırnak yapıştırıcısı nasıl çıkar?
**Takma tırnak suda çıkar mı?
Takma tırnakların çıkarılabilmesi için aseton ve ılık su yeterlidir. Öncelikle bir kabın içi elleri yakmayacak sıcaklıkta su ile doldurulur. Bu suyun içerisine 1 yemek kaşığı aseton konulur. Eller, bu suyun içinde 20 dakika bekletilir. Daha sonra eller sudan çıkarılıp kurulanır ve törpü ucunun yardımıyla tırnağın kenarından hafif bir dokunuşla takma tırnak kaldırılır. Törpü aracılığıyla takma tırnak çıkmıyor ise fazla zorlanmaması gerekir.** Tekrar eller suya sokulup uzun süre bekledikten sonra törpüyle yapılan kaldırma işlemi tekrarlanır.
Bir pamuğa bolca aseton dökülür ve her bir parmak bu asetonlu pamukla iyice silinir. Daha sonra parmakların üzeri teker teker alüminyum folyo kağıdı ile sarılır. Bu yöntemde biraz daha fazla beklemeniz gerekse de en azından oturarak beklemeniz gerekmez.
İki yöntemde de yumuşaması sağlanan takma tırnaklar, törpüyle kaldırma işleminin yanı sıra dip kısmından dikiş ipliği ya da küçük bir çubuk yardımıyla çekilerek de çıkarılabilir.
Kaliteli olan ve sağlam bir şekilde yapıştırılan takma tırnak 10 gün kadar rahatlıkla kullanılabilir. Yalnız bu kullanım süresi ellerin suyla olan temasına ve ne kadar çok kullanıldığına göre değişkenlik gösterir. Takma tırnakların uzun süre kullanılarak çıkarılmaması ve dolayısıyla tırnakların hava almasına mani olması;
takma tırnak zararları arasında yer alır. Takma tırnak kullanımında dikkat edilecek bazı hususlar şunlardır:
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