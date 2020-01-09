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  4. Taksim’deki dev Türk bayrağı değiştirildi

Taksim’deki dev Türk bayrağı değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Taksim’de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yırtılarak zarar gören dev Türk bayrağı itfaiye ekipleri tarafından değiştirildi. Vatandaşlarda değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da meydana gelen fırtına nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki dev Türk bayrağı da zarar gördü.

Şiddetli rüzgardan yırtılan Türk bayrağının gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdivenle uzandığı direkteki bayrağı indirdi.

Yenisiyle değişimi yapan ekipler bayrağı tekrardan göndere çekti.

Vatandaşlar ise değişimi cep telefonlarıyla görüntüledi.

(İHA)

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Taksim türk bayrağı

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