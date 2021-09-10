HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

10.09.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Etilaat Roz gazetesi için çalışan iki gazeteci Taliban tarafından acımasızca dövüldü. Vücutlarının her yeri moraran gazetecilerin 'suçu' ise kadınların Kabil'deki protestolarını çekmekti. Dört saat boyunca kırbaçlanan gazeteciler, Taliban yetkililerine neden dövüldüklerini sorduklarında ise tüyler ürperten bir cevap aldı: Kafanızın kesilmediğine dua edin.

Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

Taliban'ın hak ihlallerine karşı protesto düzenleyen kadınların protestosunu izleyen iki Afgan gazeteci, tutuklandıktan sonra bir hücreye konuldu ve vahşice dövüldü.

Genel Yayın Yönetmeni Zaki Daryabi, Reuters'e verdiği demeçte, "Beş meslektaşımız dört saatten fazla gözaltında tutuldu ve bu dört saat boyunca ikisi dövüldü ve vahşice işkence gördü" dedi.

''BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK''

İşkenceden sonra salınan gazeteciler Kabil'deki gazete ofisinde morluklarını gösterdi. İşkenceye uğrayan Neamat Naghdi ve Taqi Daryabi adındaki gazeteciler, "Biri kafama bastı, diğeri yüzümü betona çarptı. Başımıza tekme attılar. Bizi öldüreceklerini düşündük'' şeklinde konuştular. Taliban'a bizi neden dövüryorsunuz şeklinde soru soran gazeteciler, ''kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız'' cevabını aldı.

Screenshot_3

''DÜNYA NEDEN SESSİZCE İZLİYOR?''

Kadınlar Afganistan'ın çeşitli yerlerinde defalarca protesto gösterileri düzenledi ve yeni hükümette kadınların olmaması Çarşamba günü Kabil'de ana konu oldu. "Kadınların katılımı olmayan bir hükümetin başarı şansı yoktur" diye slogan atan protestocular, "İş, eğitim, özgürlük" ve "Dünya neden sessizce izliyor?" yazılı pankartlar taşıdı.

Screenshot_4

GAZETECİLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

Son günlerde Kabil ve diğer kentlerde çok sayıda insan gösteriler, güvenlik ihlalleri, taciz ve normal yaşam adına sokaklara döküldü. Birçok Afgan gazeteci, özellikle de kadınlar, önceki rejimde olduğu gibi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeyi terk etti.

Screenshot_5

Taliban 8 aylık hamile polis memurunu öldürdü! Görgü tanıkları vahşetin fotoğraflarını yayınladıTaliban 8 aylık hamile polis memurunu öldürdü! Görgü tanıkları vahşetin fotoğraflarını yayınladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildiHer sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildi
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldiDünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.