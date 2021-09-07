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Taliban 8 aylık hamile polis memurunu öldürdü! Görgü tanıkları vahşetin fotoğraflarını yayınladı

07.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın orta Ghor eyaletinde yer alan Firozkoh bölgesinde cezaevinde çalışan polis memuru Banu Negar'ın, evinde eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldüğü öne sürüldü. Kana bulanmış duvar ve Negar'a ait olduğunu iddia edilen cesedin fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.

Taliban 8 aylık hamile polis memurunu öldürdü! Görgü tanıkları vahşetin fotoğraflarını yayınladı

Görgü tanıklarına göre, kapı kapı dolaşarak infaz gerçekleştiren Taliban militanları, sekiz aylık hamile bir kadın polisi vurarak öldürdü.

Görgü tanıkları, Arapça konuşan üç silahlı kişinin eve geldiğini ve aile üyelerini bağlamadan önce kadına vahşice saldırdıklarını iddia etti. İnfazı gerçekleştirilmeden önce de evlerinin didik didik arandıklarını öne sürdüler.

Tanıklar olay anından sonra, kana bulanmış duvar ve Negar'a ait olduğunu iddia ettikleri cesedin fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.

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TALİBAN: BİZ YAPMADIK

Ancak Taliban , BBC'ye ölümüyle hiçbir ilgilerinin olmadığını ve olayı araştırdıklarını söyledi. Sözcü Zabiullah Mücahit, "Olaydan haberdarız ve onu Taliban'ın öldürmediğini teyit ediyorum, soruşturmamız devam ediyor" dedi. Taliban'ın eski yönetimde çalışanlar için bir af ilan ettiğini de sözlerine ekledi.

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Öte yandan Taliban'ın Afganistan'da artan miktarda şiddet olduğuna dair raporlar var. Görgü tanıkları, savaşçıların kapı kapı dolaşarak Afgan güvenlik güçlerinin eski üyelerini öldürdüklerini öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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