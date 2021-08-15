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  4. Taliban’ın yakında Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceği iddia edildi

Taliban’ın yakında Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceği iddia edildi

15.08.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban’ın yakında Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceği iddia edildi.

Taliban’ın yakında Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceği iddia edildi

Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceğini açıkladı.

KABİL'DE 11 BÖLGE TALİBAN KONTROLÜNDE

Taliban sözcüsü, Kabil’deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

TİCARİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı’nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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