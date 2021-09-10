HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taliban sözcüsü: Kadınların hükümette işi yok, işleri doğurmak

Taliban sözcüsü: Kadınların hükümette işi yok, işleri doğurmak

10.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi, Afgan medyası Tolo News'e verdiği demeçle kadınların ülkedeki konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Haşimi, ''Kadınların hükümette, bakanlıkta işi yok. Onların işi doğurmak ve İslam ahlakı için çocuklar yetiştirmek'' dedi.

Taliban sözcüsü: Kadınların hükümette işi yok, işleri doğurmak

Afganistan’da kurulan yeni Taliban hükümeti kabine toplantısı sonrası kadınlar için yeni yasakları duyurmuş buna göre, kadınların kriket de dahil olmak üzere spor yapmalarını yasaklamıştı.

''KABİNEDE YERLERİ YOK''

Afgan medyası TOLO News'e dün bir demeç veren Taliban sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi bu kez de ''kadınların bakanlıkta işi yok'' dedi ve ekledi: Kadınlar hükümette asla bakanlık görevi alamaz. Çünkü bu onların taşıyamayacağı bir yük. Bunun yerine doğurmalılar. Kabinede yerleri yok. Afgan kadınları, Afganistanlıları doğuran, onları İslam ahlakı üzerine yetiştirenlerdir.

Haşimi ayrıca 'sokaklarda protesto eden kadınların Afganistan'ın kadınları olmadığını' söyledi.

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasakTaliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak
Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''Taliban'dan Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
PARTNEREvlendilerEvlendiler
Pakistan'dan Taliban iddiasına yanıtPakistan'dan Taliban iddiasına yanıt
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Dünyanın duymak istemeyeceği haber! Yayılıyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.