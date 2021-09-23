HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taliban yöneticisi Atatürk'le ilgili soruya bakın ne cevap verdi

Taliban yöneticisi Atatürk'le ilgili soruya bakın ne cevap verdi

23.09.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki izlenimlerini aktaran Nagehan Alçı, bir Taliban yöneticisinin kendisine "Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim" dediğini aktardı.

Taliban yöneticisi Atatürk'le ilgili soruya bakın ne cevap verdi

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'e giden Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde bölgedeki izlenimlerini aktardı.

TALİBAN YÖNETİCİSİNE "ATATÜRK" SORUSU

Alçı, Taliban’ın Kabil, Kapisa, Pençşir ve Pervan bölgelerinin askeri komutanı Kari Selahaddin el-Eyyubi'nin "Biz öncelikle Türk olduğumuz için, Ne Mutlu Türküm diyene diyorum." açıklaması üzerine "Biraz önce zikrettiğiniz "Ne mutlu Türk’üm diyene" modern ve laik Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüdür. Nasıl bakıyorsunuz Atatürk’e?" sorusunu sordu.

"FAZLA BİR BİLGİM YOK"

Taliban yöneticisi soruyla ilgili "Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim." cevabını verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Zonguldak'ta tren kazasıZonguldak'ta tren kazası
Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Mustafa Kemal Atatürk Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.