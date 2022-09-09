MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tam 150 bin kişi katıldı! Vedat Milor 'Kimsenin aklına gelmeyecek' diyerek paylaştı

Tam 150 bin kişi katıldı! Vedat Milor 'Kimsenin aklına gelmeyecek' diyerek paylaştı

09.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu seçim anketi diğerlerinden çok farklı! Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çok konuşulacak bir anket yaptı. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını vatandaşa soran Milor'un bu anketine tam 150 bin kişi katıldı! Anketin kendisi kadar sonuçları da çok konuşulacak cinsten...

Tam 150 bin kişi katıldı! Vedat Milor 'Kimsenin aklına gelmeyecek' diyerek paylaştı

Gastronomi ve yemek kelimeleri bir araya geldiğinde Türkiye'de aranan isimlerin başında gelen Vedat Milör, 'Dahiyane bir anket' diyerek sosyal medya hesabından gündeme yön verdi. Vedat Milör, muhalefetin adayı konusunda dört ismi öne çıkararak soru sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ankette ikinci sırada yer aldı.

TAM 150 BİN KİŞİ KATILDI! MANSUR YAVAŞ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Vedat Milör'ün yaptığı ankette birinci çıkan isim uzak ara farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş, 150 bin kişinin katıldığı anketteki oyların %66.6'sını aldı. Kemal Kılıçdaroğlu %18.2'de kaldı.

YAVAS

MERAL AKŞENER SON SIRADA KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette üçüncü sırada yer alırken İYİ Parti lideri Meral Aşener son sırada kaldı. İmamoğlu'nun oy oranı %12.6, Akşener'in oy oranı ise %2.7 oldu.

FDFGDFGD

Vedat Milor o görüntülere sert çıktı! 'Mahvediliyor...'Vedat Milor o görüntülere sert çıktı! 'Mahvediliyor...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş meğer o müzik klibinde de oynamış!Baba dizisinin Kadir'i Tolga Sarıtaş meğer o müzik klibinde de oynamış!
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"
19 yıllık evlilik tek celsede bitti! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Mansur Yavaş Vedat Milor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı

79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.