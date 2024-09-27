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Tam 20 kilo verdi! Bakın nasıl zayıflamış... Kirli Sepeti'nin Süheyla'sı Ayça Erturan değişimiyle şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.09.2024 07:32
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Bir dönemin efsane programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ayça Erturan şimdilerde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu katıldığı bir davetteki tarzıyla büyük beğeni topladı.

Tam 20 kilo verdi! Bakın nasıl zayıflamış... Kirli Sepeti'nin Süheyla'sı Ayça Erturan değişimiyle şaşırttı

MYNET-Komedyen Levent Kırca'nın oğlu, yönetmen Oğulcan Kırca ile 2014 yılında dünyaevine giren Ayça Erturan 2021 yılında Nova adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

AYÇA

Evli ve Öfkeli, Kadın, Akıncı ve Maviye Sürgün gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü isim şimdilerde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinde boy gösteriyor.

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KİLO VERMENİN SIRRI

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ayça Erturan tam 20 kilo verdiğini ve zayıflama sırrını da açıkladı. Diyetle kilo verdiğini söyleyen Erturan; "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" dedi.

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Ünlü isim "O kızı da çok seviyorum ama doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim. Aralıklı oruç yaptım" ifadelerine yer verdi.

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ÇOK BEĞENİLDİ

Önceki gün bir davette boy gösteren Ayça Erturan geceye siyahlar içerisinde katıldı. Ünlü isim derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli elbisesi ile büyük beğeni topladı.

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YORUM YAĞDI

Erturan'a sosyal medyada; 'sana ne olmuş?', 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Ayça Erturan çok güzel hareketler
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