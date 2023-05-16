Tam 298 kiloydu! Tabutu açılan mezar yerine sığmadı... Yerin yeniden kazılması için 4 saat beklediler

İspanya’nın Matagorda bölgesindeki bir mezarlıkta yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kilo verme ameliyat sırasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Jose Antonio isimli bir adamın aile onun cansız bedenini defnetmek için cenaze töreni düzenledi. Ancak cenazede Antonoi’nin tabutunun açılan yerde sıkışması büyük bir kaosa neden oldu. Sıkıştığı için tabut çıkartılamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye tabutu çıkartmak için bir saatten fazla süre çekiçlerle uğraştı.

“BİLDİRDİK AMA BİZİ ANLAMADILAR”

Yerel basına yaptıkları açıklamada Antonio’nun akrabaları, “Vefat eden kişinin 298 kilo olduğunu bildirdik ama bizi anlamadılar. Cenaze töreninde saatlerce bekledik. Önce açılan yerde tabut sıkıştı. Sonrasında ise yeni yerin açılması için saatlerde durduk” dedi.

Sorunun itfaiye tarafından 4 saatin sonunda çözüldüğünü ifade eden akrabalar duruma isyan etti.