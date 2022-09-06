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Tam 7.5 ay hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

06.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki bir TikTok kullanıcısı yakın zamanda paylaştığı bir gönderisiyle viral oldu. Genç kadının ''İşten sonra mide ağrısıyla kendini acil servise atıyorsun ve 7.5 aylık hamile olduğunun farkına bile varmamış bir halde birden kendini doğumda buluyorsun'' açıklamasıyla paylaştığı video ve hikayesi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Tam 7.5 ay hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Britt isimli genç kadın, viral olan gönderisinde, sürpriz bebeğinin gelmesinden haftalar ve günler önce çekilmiş ve hiçbirinde görünür bir bebek karnı olmayan fotoğraflara yer verdi ve hikayesini anlattı.

BİR TERSLİK HİSSETMEDİ

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Regl döngüsünün her zaman düzensiz olması ve ağırlığının her zaman 49-52 kilo arasında kalması nedeniyle herhangi bir şeyin ters gittiğini düşünmediğini itiraf etti. Hamilelik öncesinde yaşadığı semptomlar olarak da mide krampları ve gaz problemlerini sıraladı. Ayrıca anksiyete ve depresyondan muzdarip olduğunu ve her zaman vücuduyla tam olarak uyumlu hissetmediğini belirtti .

ERTESİ GÜN İŞE GİTTİ

Britt, çalıştığı yerdeki müdürüne ne olduğunu söylemediğini, hastaneden taburcu olduğunu ve ertesi gün işe gittiğini, çünkü hala şokta olduğunu söyledi. Bir TikTok gönderisinde "Kızım saat 2'den biraz önce doğdu. Saat 6 gibi taburcu oldum ve vardiyam 10:30 civarı başladı." diye anlattı.

SÖYLEYEMEDİ

Şokta olduğu için vücudu normal bir tepki veren ve acı hissetmeyen genç kadın o günkü vardiyasından sonra geceyi acil serviste geçirdiğini ve iyi hissetmediğini söyledi. Gelecek birkaç vardiyasında çalışamayacağını bildirdi ama kendi deyimiyle ''Bebeğim oldu'' demeye dili varmadı.

DESTEK VERDİLER

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Tüm bu zorlu sürecin ardından Britt, bir gecede anne olmanın şokuna ve deneyimin oldukça travmatik olmasına rağmen anneliği sevdiğini söyledi. TikTok'ta birçok insan genç kadına destek verdi. Kimileri yaşadıkları benzer gebelik deneyimlerini paylaştı, kimileri de kızını büyütme cesaretine övgüler yağdırdı.

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tiktok
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