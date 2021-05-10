Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Bu süreye bir hafta kala, vatandaşlar nasıl bir normalleşme takvimi olacağını merak ediyor.

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele ve normalleşme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." demişti.

3 AŞAMALI PLAN

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre uzmanlar, açılmada eski hataların yapılmamasını, kamu ve özel sektörde kademeli mesainin uygulanmasını, kırmızı ve turuncu bölgelere giriş çıkışın denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin masasındaki 17 Mayıs formülüne göre birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması, ikinci aşamada kuaför-berber, AVM’ler ve küçük esnafın açılması, üçüncü aşamada ise kafe ve restoranların açılması yer alıyor.



