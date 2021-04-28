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Tam kapanmada kamu personeliyle ilgili yeni düzenleme hazırlığı

28.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın başlayacak olan 'tam kapanma' süreciyle ilgili kamu personelini ilgilendiren yeni kararların açıklanacağı belirtildi.

Yarından itibaren gelen tam kapanmayla istisnalar dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Evde çalışan kamu personeli belgesi ya da görev bildirim formuyla dışarı çıkacak ancak görev yerinde olacak personelin ise okulların kapanmasıyla çocuklarıyla ilgili endişeleri gündeme geldi.

İKİ BAKANLIK YENİ KARARLAR ALACAK

Bu endişeleri gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun konunun detaylarını aktardı;

Bu soruların cevapları kısa sürede netleşecek.

Bakan Soylu da şunu belirtti, "2 bakanlık üzerinde çalışıyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı."

Bir çalışma yapıldıktan sonra bir istisna koyulması beklentisi var. Bu konuya ilişkin de çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu kreşlerle ilgili de "Bu iki bakanlık değerlendirmeyi yapacak. Onlar çalışır" demişti.

Bakan Soylu, "Onların kararına göre biz de istisna koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı.

Bakan, özellikle de özel sektör çalışanlarına ilişkin vurgu yapmıştı. Bunun da altını çizelim.

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GÖREV BİLDİRİM FORMU ŞARTI

Evde çalışan kamu personeli de yasaklar kapsamında olacak. Sokağa çıkamayacaklar. Onların için de şöyle bir düzenleme geliyor. Görev bildirim formu olacak. Bu formu gösterdikten sonra yani personel kartını gösterdikten sonra kontrol noktasından geçebilecekler. Son düzenlemeler ve alınacak kararların çerçevesi bu şekilde.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı tam kapanma

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