Tam kapanmada kamu personeliyle ilgili yeni düzenleme hazırlığı

Yarından itibaren gelen tam kapanmayla istisnalar dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Evde çalışan kamu personeli belgesi ya da görev bildirim formuyla dışarı çıkacak ancak görev yerinde olacak personelin ise okulların kapanmasıyla çocuklarıyla ilgili endişeleri gündeme geldi.

İKİ BAKANLIK YENİ KARARLAR ALACAK

Bu endişeleri gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun konunun detaylarını aktardı;

Bu soruların cevapları kısa sürede netleşecek.

Bakan Soylu da şunu belirtti, "2 bakanlık üzerinde çalışıyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı."

Bir çalışma yapıldıktan sonra bir istisna koyulması beklentisi var. Bu konuya ilişkin de çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu kreşlerle ilgili de "Bu iki bakanlık değerlendirmeyi yapacak. Onlar çalışır" demişti.

Bakan Soylu, "Onların kararına göre biz de istisna koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı.